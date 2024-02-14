Президент Узбекистан Шавкат Мирзиёев 13 февраля ознакомился с презентацией о ключевых стратегических реформах, запланированных на 2024 год. Как мы уже писали, были рассмотрены реформы в пяти ключевых сферах — транспорт, урбанизация и градостроительство, развитие предпринимательства, сельское хозяйство и энергетика.

Согласно представленным проектам, в Ташкенте предусмотрено развитие системы платных парковок. Детали в интервью телеканалу «Узбекистан 24» рассказал директор Агентства стратегических реформ при президенте Баходир Рахматов.





Было сообщено, что уровень автомобилизации в столице составляет 260−280 автомобилей на 1000 человек. В день в город заезжают около 160−280 тысяч машин, или 1,3 миллиона человек.

Для организации платных парковок вдоль улиц предусмотрено выделение земельных участков сроком до 10 лет. Сейчас разрабатываются проектные документы для строительства парковок на 27 участках.

Земли будут выделяться на конкурсной основе через систему E-Auksion. Такие парковки должны появиться на 10 центральных улицах Ташкента. Дополнительно намечается закупить 2 паркона (автомобиль с электронной системой контроля правил парковки и нарушений ПДД), 2 эвакуатора и 57 паркоматов.

На такой же срок возможно выделение земельных участков для строительства платных многоэтажных автомобильных стоянок. Предлагается возведение таких стоянок рядом с конечными остановками общественного транспорта, а также в густонаселённых районах с высокой плотностью населения.

В 2024 году намечено построить минимум 4 многоэтажные автостоянки в местах скопления транспорта. По проекту они будут высотой в 7 этажей и иметь по 729 мест. Средняя стоимость каждого проекта строительства стоянки составит около 52 млрд сумов.

Предлагается предоставить предпринимателям льготы по земельному налогу при организации автостоянок.

Стоимость каждого места на стоянке планируется определять исходя из уровня выбросов конкретного автомобиля.

Планами также предусмотрен запрет организации автопарковок рядом с многоэтажными жилыми домами.

Предыстория: Платные уличные парковки

В апреле 2022 года директор Проектного офиса комплексного развития транспортной системы Ташкента при Министерстве транспорта Мурад Абидов заявлял о намерении города ввести платную парковку на 10 пилотных улицах до 1 ноября того года.

В ноябре 2022-го реализацию реформ перенесли на конец года. Тогда же Управление транспорта столицы опубликовало схемы размещения первых платных парковок. Для обслуживания 2251 машиноместа планировались установить так же 57 паркоматов и закупить 2 эвакуатора и 2 паркона.

В декабре 2022 года бывший хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев своим решением одобрил создание первых придорожных парковок по ранее опубликованной схеме Управления транспорта. Организовать систему на основе государственно-частного партнёрства должна была компания Kasy Park, установив на пилотных улицах паркоматы.

В феврале 2023 года президент Узбекистана заявил о планах внедрить платную парковку на 10 тысяч машиномест уже на 20 улицах Ташкента.

«Газета.uz» ранее неоднократно писала о проблемах хаотичной парковки в Ташкенте. Автомобили занимают общественные пространства, перекрывают путь пешеходам на тротуарах, мешают движению общественного транспорта, блокируя подъезды к остановкам и выделенные полосы.

Несмотря на то, что хокимият Ташкента разыграл тендер, определил подрядчика, условия работы с ним, платную парковку не вводят. Причина, озвученная официально, — в Кодексе об административной ответственности нет нормы о том, что за неуплату пользования платным парковочным местом предусмотрен штраф. Поправки в кодекс могут внести депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса, о чем корреспондент «Газеты.uz» просила их в ноябре 2023 года.

Предыстория: Многоэтажные парковки

Планы строительства двух-, трёх- и шестиэтажных стоянок на месте бывших автомобильных гаражей хокимият Ташкента объявлял ещё весной 2017 года. Тогда были показаны предварительные проекты таких стоянок. Летом того года бывший хоким Рахмонбек Усманов одобрил строительство многоэтажных стоянок с комплексами торговли и бытовых услуг на первом этаже.

За год до этого — в марте 2016-го — сообщалось о планах построить многоуровневые стоянки возле аэропорта, Северного вокзала и в других локациях.

Эти планы в целом реализованы не были, а в некоторых местах, где намечалось построить многоуровневые стоянки, появились другие объекты, например, жилые комплексы.

В феврале 2023 года было создано специальное госучреждение, которое займётся возведением многоэтажных парковок с передачей их предпринимателям в качестве готового бизнеса. Ожидается, что многоэтажные парковки будут выставляться на онлайн-аукцион со стартовой ценой в 10% от себестоимости объекта. На первом этапе намечено построить минимум 4 такие парковки в местах скопления автотранспорта, говорилось в постановлении президента. Эта цифра совпадает с озвученной накануне.

В интервью «Газете.uz» Мурад Абидов сообщал, что в столице планируется создавать условия для развития общественного транспорта, чтобы сократить количество парковок и необходимость пользования личными автомобилями. Вместо беспорядочных парковок могут быть созданы общественные пространства, говорил он.

По ссылкам ниже можно ознакомиться с материалами о парковках в Ташкенте.