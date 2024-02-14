Вечерний Ташкент ослепляет светящимися экранами, пёстрыми рекламными вывесками, уличными фонарями и гирляндами. Отсутствие контроля за городским освещением, его неравномерность и чрезмерность, особенно на больших перекрёстках, приводит к созданию «светового хаоса».

Ярче и насыщеннее не значит лучше, считает Олег Сметнко, руководитель санкт-петербургского светодизайн-бюро Zen.Light. Для каждого архитектурного памятника или монумента, сквера или площади существует свой сценарий освещения. В нём учитывается настроение объекта или пространства, их функциональная и художественная структура.

Избавить Ташкент от светового загрязнения может единая концепция освещения. О том, что это такое, как свет влияет на жизнь города и какой может быть концепция освещения для Ташкента, «Газете.uz» рассказал Олег Сметанко.

Фото Мадины Аъзам / «Газета.uz».



Что такое световая среда и зачем уделять внимание свету в городе?

Световая среда — это то, как мы живём и ощущаем себя в городе в тёмное время суток. Свет влияет на наше эмоциональное и физическое состояние, управляет нашим вниманием и задаёт ритм жизни. Среда формируется из многих деталей: градостроительного и урбанистического вида города, экономических и социальных аспектов, особенностей региона, погодных условий, культуры и традиций.

Освещение отражает статус столицы. С наступлением заката оно создаёт новые точки притяжения из существующих достопримечательностей, которые можно не заметить днём. Продуманное освещение мотивирует горожан выходить на улицу и гулять, ведь расстояния в Ташкенте и погодные условия этому благоволят. Вечерняя привлекательность города увеличивает туристический поток. К тому же, равномерное освещение позволяет людям чувствовать себя на улице гораздо комфортнее и в безопасности.

Варианты освещения Центрального выставочного зала.



Я заметил, что в Ташкенте в определённый час вечером выключается весь декоративный свет, который расположен на государственных зданиях. Что нужно сделать, чтобы уйти от «топорного» включения и выключения? Можно предусмотреть сценарий освещения вечером и ночью; будничного, выходного и праздничного дня. Это позволит не отключать свет полностью, а регулировать его в зависимости от времени.

Если мы говорим об архитектурном свете, то можно оставлять какие-то конкретные детали подсвеченными на здании, либо изменять уровень яркости всего фасада. Это позволит экономить электроэнергию, но не выключать свет полностью. Сейчас получается так, что до 21:00 мы можем гулять и видеть какую-то архитектуру, а после уже нет и значит, что нам пора идти домой, потому что вокруг нас темно и небезопасно. Так ли заманчива идея посетить парк неподалёку, если добраться до него спокойно можно только на автомобиле? Прогуляться по тёмным переулкам навряд ли у кого-то будет желание.

Вариант освещения медресе Кукельдаш.



С чего начинается освещение города?

Есть несколько способов освещения города. Первый — это проектирование света для объектов по отдельности: например, фасада здания или парка. Этот способ представляет неупорядоченное, хаотичное проектирование. В результате получается так, что все объекты, освещённые таким образом, в тёмное время суток не связаны между собой стилистически или художественно. Например, невзрачный новострой может перекрыть собой крупную достопримечательность и кардинально изменить образ локации, если получит карт-бланш на реализацию своего освещения, более яркого и динамичного.

Второй подход — комплексный. Он более рациональный, потому что изначально готовится концепция в больших масштабах: для центральной части города или отдельного района. В неё входят дороги, аллеи и здания на этой территории.

Работа начинается с анализа существующего освещения, потребностей граждан и особенностей пространства. Затем составляется мастер-план (проект развития территории или города на долгосрочную основу — ред.). Следующий этап представляет разработку световых панорам и видов для главных улиц и площадей. Далее мы работаем с каждым объектом внутри участка в формате единой концепции.





Концепция служит основанием для регламента всего освещения в городе. От ГОСТов, которые нормируют лишь базовые составляющие: уровень яркости и освещённости, размеры источников света и т. п. , она отличается тем, что учитывает, помимо прочего, и художественную часть. В документе прописываются нормы соотношений яркостей, цветовой температуры, возможности применения цветовых сценариев, режимов и прочее.





При установке света целесообразно мыслить не в масштабах локальных объектов, а общегородского пространства. Желательно начинать работу с архитектурных доминант — стилистически или высотно господствующих элементов. Наша задача — связать их между собой световыми осями (маршрут между разными объектами с использованием света).





Здания нужно подсвечивать, чтобы сохранять их красоту и культурную ценность в тёмное время суток. Мы не ведём пещерный образ жизни и предпочитаем проводить вечерний досуг вне дома. К тому же, подсвеченные здания и улицы могут служить ориентиром в районе. Установка освещения должна сохранять задумку автора объекта, грамотно выделять архитектурные элементы, пластику и форму здания, соотносить яркости и то, как взаимодействуют со светом материалы отделки. Немаловажно учитывать функционал здания. Например, если помещение жилое, то освещение не должно доставлять дискомфорт находящимся внутри людям.

Я вижу в Ташкенте много интересных по замыслу идей, но, к сожалению, большинство из них некачественно реализованы. Например, комплекс Mirabad Avenue представляет собой внушительную точку притяжения и яркую световую ось вдоль улицы Мирабад, но при детальном анализе видно, как на глянцевом карнизе отражаются пиксели светодиодов, что портит общую картину. Чтобы избежать этого, на этапе проектирования необходимо проводить натурные испытания с образцами светильников и изучать, как отделка в реальности ведёт себя при различных световых эффектах.

Вариант освещения Государственного музея истории Узбекистана.



Идея световой концепции для Ташкента

Модернистская архитектура Ташкента вдохновила нас на создание светового плана для гостиницы «Узбекистан», Центрального выставочного зала, Государственного музея истории Узбекистана, медресе Кукельдаш и Дворца кино имени Алишера Навои (бывший Панорамный). Мне нравится архитектура этих зданий и творческие амбиции подтолкнули меня на разработку световых решений для них.





Проект освещения «Узбечки» предложили администрации самой гостиницы, но положительного или отрицательного ответа не получили. В другие учреждения и органы мы пока не обращались.

Подобные проекты архитектурного и интерьерного освещения мы разрабатывали для объектов в Санкт-Петербурге. Наши предложения уже реализовали.

Если Ташкент заинтересован в своём световом преображении, мы готовы спроектировать для города концепцию освещения. Она подразумевает не только архитектурное освещение. В неё входят тротуары, дороги и увязывание их между собой.

Светильники рассеянного света вдоль пешеходных дорожек (к примеру, фонари в виде шаров) малоэффективны. Они светятся сами, но не освещают территорию возле себя, дороги остаются тёмными. Издалека мы навряд ли разглядим, что есть в парке, кроме этих светящихся точек. Освещение должно работать на пространство, а не существовать само по себе.

Концепция упорядочит текущий хаос. Разработка проектной части светового генплана города позволит сформировать бюджетный план на поэтапную реализацию. Регламент послужит инструментом для составления дальнейших технических заданий на проектирование качественного, комфортного и гармоничного освещения в Ташкенте.