Лицам, подвергшимся экономическим санкциям, могут запретить открывать счета в банках Узбекистана. Законопроект об этом в первом чтении приняла Законодательная палата Олий Мажлиса на заседании во вторник.

В пояснительной записке отмечается, что в основе законопроекта лежит «необходимость создания системы соблюдения санкций в банках страны в период интеграции банковско-финансовой системы Узбекистана в международную финансовую систему».

Отмечается, что в текущих геополитических условиях возросли риски, связанные с экономическими санкциями, поэтому необходимо создание правовой базы для организации санкционного комплаенса в кредитно-платёжных организациях.

Среди рисков указаны возможный разрыв отношений с зарубежными корреспондентскими банками, применение экономических санкций в отношении отечественных банков, а также ограничение входа на иностранные финансовые рынки, из-за которых могут возникнуть перебои в трансграничных денежных взаиморасчётах предпринимателей.

Заместитель Центрального банка Аброрхужа Турдалиев заявил, документ предусматривает предоставление ЦБ полномочий по установлению требований по управлению рисками, связанными с экономическими санкциями, в кредитно-платёжных организациях, их правильной оценке и минимизации рисков (поправки в статью 61 закона «О Центральном банке).

Согласно законопроекту, банки, платёжные организации и системы, а также небанковские организации смогут отказывать или ограничивать в открытии счетов и проведении операций с клиентами, если есть риск применения к банкам экономических санкций.

Кроме того, платёжные организации должны будут приложить к списку документов, необходимых для получения лицензии, описание мер, которые принимаются для выполнения требований по управлению рисками, связанными с экономическими санкциями.

При разработке поправок учтены опыт Латвии, Чехии, Эстонии и Грузии, сообщалось на заседании.