Как в действующей, так и в предлагаемой версии алфавита неоднозначным является отсутствие буквы для звука «ц». Он перешёл в узбекский язык под влиянием русского и используется в таких словах, как, к примеру, «цех», «милиция», «цирк». На латинице слова, начинающиеся с «ц», пишутся с «s», а если этот звук приходится между двумя гласными, то он обозначается сочетанием «ts». Так появились, например, «sirk» («цирк»), «sitrus» («цитрус»), «sunami» («цунами») и «sex» («цех»). Использование последнего слова, помимо того, что породило множество мемов, приводит и к парадоксам. Например, в некоторых случаях люди намеренно делают грамматическую ошибку — пишут «tsex» или «seh».
Корреспондент «Газеты.uz» обратился за комментарием по вопросу звука «ц» к представителю рабочей группы, но не получил ответа.
Стоит отметить, что в первой редакции
закона о вводе узбекского алфавита на латинской графике от 1993 года буква «С c» обозначала как раз звук «ц», а для «ч» использовалась буква «Ç ç».
Касательно расходов на замену нескольких букв алфавита Низомиддин Махмудов, отвечая на вопрос журналиста Kun.uz, сказал, что больших расходов ожидать не стоит, потому что переход будет поэтапный.
Юрист, блогер и сторонник реформы Хушнудбек Худойбердиев согласен. Он поясняет
, что учебники всё равно должны меняться каждые два-три года. Паспортами и ID-картами можно будет пользоваться до истечения их срока действия. Денежные купюры будут меняться поэтапно, при этом старые останутся в ходу. Замена дорожных знаков, по его мнению, тоже может определяться их эксплуатационным сроком.
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