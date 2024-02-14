Правильные параметры измерения уровня грамотности населения могли бы дать точные данные о том, нужна ли сейчас реформа алфавита. Но проблема заключается в том, что понятие «грамотность» в Узбекистане ограничивается лишь умением читать и писать.



Этими же критериями руководствовалась советская власть, когда кардинальным решениемзаменила арабскую графику на латинскую в 1920 году.



«Решением Узбекской коммунистической партии под "грамотными" подразумевались люди, которые могли читать газеты и писать на своём родном языке. Грамотными себя считали и те, кто мог написать своё имя и разобрать слова [при чтении], — писал историк Уильям Фиерман в своей книге.



Планируя поэтапный переход, советская власть надеялась, что нововведение повысит грамотность населения, однако столкнулась с нежеланием людей менять свои привычки. Да и сам переход был резкий: от арабской письменности к латинской.