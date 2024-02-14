Фото: Холида Мусулмон
Буквы преткновения
Затянувшаяся на 30 лет реформа узбекского алфавита
Фото: Холида Мусулмон
Буквы преткновения
Затянувшаяся на 30 лет реформа узбекского алфавита
Уже 30 лет Узбекистан не может полноценно перейти на латинский алфавит. Завершить этот процесс должно принятие окончательного варианта нескольких букв. За последние 85 лет это будет шестым видоизменением алфавита. В причинах и последствиях затянувшегося перехода разбирался корреспондент «Газеты.uz» Жахонгир Азимов.
Уже 30 лет Узбекистан не может полноценно перейти на латинский алфавит. В стране хотят завершить этот процесс, приняв новый вид латиницы. За последние 85 лет это может стать шестым видоизменением алфавита. В причинах и цене нынешнего перехода разбирался корреспондент «Газеты.uz» Жахонгир Азимов.
Дискуссии о реформе узбекского алфавита и завершении перехода на латинскую графику периодически разгораются и затухают на протяжении последних лет. Последним поводом стало выступление на конференции по джадидизму в декабре 2023 года помощницы президента Узбекистана Саиды Мирзиёевой. Корреспондент «Газеты.uz» Жахонгир Азимов поговорил с экспертами и попытался разобраться, почему Узбекистан уже 30 лет не может полностью перейти на латиницу, а также как это сказывается на грамотности людей.
Как менялся алфавит: краткая история
За последние 85 лет узбекский алфавит видоизменялся пять раз. Каждый раз на то были политические причины.

До 1929 года тексты на узбекском писали арабской каллиграфией. При этом язык содержал в себе персидские и арабские слова. К концу 1910-х джадид Абдурауф Фитрат поставил перед собой цель очистить узбекский язык от персидских и арабских слов. Это позволило бы подвести язык к тюркской (чагатайской) стилистике и грамматике — заимствованные слова могут, как минимум, склоняться иначе, нежели исконно узбекские, что напрямую влияет на грамматику и стилистику языка.
Абдурауф Фитрат
Фото: Адиб Халид
К 1921 году Фитрат сформировал своё видение староузбекского языка (этот термин используется для общего понимания). Джадид предлагал сохранить арабскую каллиграфию и реформировать язык на её основе. Он считал, что это повысит грамотность населения и ослабит влияние арабского языка на узбекский, пишет профессор Университета Индианы в Блумингтоне Уильям Фиерман в своей книге об истории реформ узбекского языка.

В том же 1921 году о переходе на латиницу впервые заговорил джадид Боту, но его предложение было воспринято без энтузиазма. Как отмечал историк Адиб Халид в своей книге Making Uzbekistan, к этому времени вопрос о латинице не рассматривался — повестку тогда занимала реформа узбекского на основе арабской графики.
Обложка романа Абдулла Кадыри «Минувшие дни» первого издания от 1925 года.
Фото: Национальная библиотека Узбекистана
В 1929 году узбекский претерпел большое изменение — переход на латинскую графику. Самым ярым лоббистом перехода на латиницу был русский востоковед Евгений Поливанов, писал Уильям Фиерман. Американский учёный подчеркивал, что переход на латиницу того времени необходимо рассматривать как часть попытки советской власти внедрить латиницу во всех советских странах. К 1924 году уже состоялась национальная делимитация, которая позволила объединить жителей Узбекистана под термином «узбеки». Тогда же официально был принят термин «узбекский» в отношении языка. У советской власти были политические мотивы латинификации: сформировать узбекскую идентичность, вывести местное население из-под влияния арабского мира, отделить от религии, считает Уильям Фиерман. В формировании латиницы участвовали многие джадиды, включая Фитрата.
Латинский алфавит с 1929 по 1934 год
Латинский алфавит с 1934 по 1940 год
В 1940-м узбекскую латиницу поменяли на кириллицу. Лингвисты, с которыми общался корреспондент «Газеты.uz», вновь отмечали политические мотивы советской власти: унифицировать письменность в Узбекистане и ускорить переход к классовому обществу.

Когда Узбекистан обрёл независимость, власти приняли решение перейти обратно на латиницу. Это было одним из жестов отказа от советского прошлого, отмечали историки в интервью корреспонденту «Газеты.uz». Документально переход на латинскую графику состоялся в 1993 году. В законе об этом говорится о «положительном опыте перехода узбекской письменности на латинскую графику в 1929—1940 годах», «пожеланиях представителей широкой общественности», а также необзодимости «создания благоприятных условий, ускоряющих всесторонний прогресс республики и вхождение ее в систему мировой коммуникации».
Латинский алфавит 1993 года в первой редакции
Два года спустя на фоне ухудшения отношений с Турцией в утверждённую законом версию алфавита внесли ряд изменений.
Cовременный вид узбекской латинской графики, которую приняли в 1995 году
Полный переход на латинский алфавит планировалось завершить к 2000 году. Но на практике в Узбекистане до сих пор кириллица сосуществует с латиницей. Оба алфавита используются при подготовке официальных документов, материалов в СМИ, рекламе, в издательском деле.

Лингвисты объясняют этот феномен несовершенством нынешнего вида латинской графики. К примеру, для буквенного обозначения звуков «ш» и «ч» было выбрано английское написание в виде двух букв - «sh» и «ch», чего нет в тюркских языках. Массовым является неправильное использование апострофов в двух буквах – «o'» и «g'».

В 2021 году в своей колонке для «Газеты.uz» о проблемах внедрения узбекской латинской графики писал Комил Джалилов. Он подчёркивал, что этот вопрос нельзя политизировать и что любые изменения должны опираться на здравый смысл и быть научно обоснованными.
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Дискуссии об алфавите на латинской графике возобновились в 2016 году, сообщила «Газете.uz» Ирода Азимова, доцент, кандидат филологических наук, заведующая кафедрой теоретической и прикладной лингвистики Ташкентского государственного университета узбекского языка и литературы имени Алишера Навои. В 2020 году президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ «О мерах по дальнейшему развитию узбекского языка и совершенствованию языковой политики в стране». В 2021-м Кабинет министров принял постановление «О мерах по обеспечению поэтапного полного перехода на узбекский алфавит, основанный на латинской графике». Для реализации планов по совершенствованию и полному переходу на латинскую графику сформировалирабочую группу. В сентябре 2023 года она представила новый проект алфавита, в котором предложила изменить четыре буквы:
Õ õO‘ o‘
Ğ ğG‘ g‘
Ş şSh sh
C cCh ch
Предложенный в 2023 году вид узбекского латинского алфавита
Как объясняется необходимость замены четырёх букв
На презентации проекта член рабочей группы, старший научный сотрудник Института узбекского языка, литературы и фольклора Ëркин Одилов объяснил замену четырёх букв следующим образом:

«Õ õ» вместо «O' o'». Замена поможет упростить восприятие буквы в тексте. Она также должна сократить случаи орфографических ошибок. Проблема заключается в том, что для набора буквы «O' o'» на клавиатуре людям приходится совершать два действия: нажатие на букву «O» и апостроф (в виде перевёрнутой запятой или 6). Зачастую ошибочно используется апостроф в виде запятой или 9.Наглядный пример этого с различным написанием слова «O'zbekiston» показала на упомянутой конференции Саида Мирзиёева. К тому же, указывают специалисты, из-за апострофов словакажутся разделёнными на две и более частей. В новой версии латинского алфавита «Õ õ» предлагается поместить на кнопку на клавиатуре «[».
Слово «Узбекистан»
Фото: Telegram-канал Саиды Мирзиёевой
«Ğ ğ» вместо «G' g'». Эту замену Ëркин Одилов объяснил теми же причинами. Кроме того, в таком же виде буква использовалась в 1993-1995 годах. «Ğ ğ» предлагается разместить на кнопке «]».

«C» вместо «Ch» (звук «ч»). Эта буква использовалась для обозначения «ч» в алфавите с 1929 по 1940 годы. По мнению Ëркина Одилова, в такой форме восприятие буквы не создаст проблем, потому что в нынешней версии «Ch» уже есть буква «C».
Обложка романа Абдулхамида Чулпана «Ночь и день» первого издания от 1936 года.
Фото: Искандар Мадгазиев
«Ş ş» вместо «Sh». Эта буква использовалась во всех предыдущих латинских алфавитах (за исключением действующего) для обозначения звука «ш», отметил Ëркин Одилов. «Ş ş» такжеприсуща письменности тюркских народов. На клавиатуре буква может занять кнопку английской буквы «W».
Обложка исследовательской книги в области литературы от 1934 года
Фото: Жахонгир Азимов
Ëркин Одилов в своём выступлении признал, что буквы «Sh» и «Ch» использовались на протяжении многих лет, что, по его мнению, привело к появлению разного рода исключений в правописании.

Отметим, что для простоты переписки многие пользователи мобильных телефонов долгое время набирали «W» вместо «Sh» и «4» — вместо «Ch».

Таким образом, новая версия латинской графики созвучна с первой версией алфавита 1993 года и версией, в разработке которой в 1929 году участвовали джадиды.
Сопоставление всех латинских алфавитов за историю узбекского языка
Новый проект латинской графики, предложенный в сентябре 2023 года
1995 – по сей день
1995-1993
1940-1934
1934-1929
A a
A a
A a
A a
A a
B b
B b
B b
B b
B b
C c (читается как «Ч»)
-
C c
C c
C c
-
-
Ç ç
Ç ç
Ç ç
-
Ch ch
-
-
-
D d
D d
D d
D d
D d
E e
E e
E e
E e
E e
-
-
-
Ə ə
Ə ə
F f
F f
F f
F f
F f
G g
G g
G g
G g
G g
-
G' g'
-
-
-
Ğ ğ
-
Ğ ğ
-
-
-
-
-
Ƣ ƣ
Ƣ ƣ
H h
H h
H h
H h
H h
I i
I i
I i
I i
I i
J j
J j
J j
J j
J j
K k
K k
K k
K k
K k
L l
L l
L l
L l
L l
M m
M m
M m
M m
M m
N n
N n
N n
N n
N n
-
-
Ñ ñ
-
-
-
-
-
Ꞑ ꞑ
Ꞑ ꞑ
ng
ng
-
-
-
O o
O o
O o
O o
O o
-
-
-
-
Ө ө
-
-
Ö ö
-
-
-
O' o'
-
-
-
Õ õ
-
-
-
-
P p
P p
P p
P p
P p
Q q
Q q
Q q
Q q
Q q
R r
R r
R r
R r
R r
S s
S s
S s
S s
S s
Ş ş
-
Ş ş
Ş ş
Ş ş
-
Sh sh
-
-
-
T t
T t
T t
T t
T t
U u
U u
U u
U u
U u
V v
V v
V v
V v
V v
X x
X x
X x
X x
X x
Y y
Y y
Y y
-
Y y
Z z
Z z
Z z
Z z
Z z
-
-
-
Ƶ ƶ
Ƶ ƶ
-
-
Ɉ ɉ
-
-
' (твёрдый знак)
'
'
'
'
28 букв,твёрдый знак (tutuq belgisi)
31 буква,твёрдый знак (tutuq belgisi)
31 буква,твёрдый знак (tutuq belgisi)
30 букв,твёрдый знак (tutuq belgisi)
33 буквы,твёрдый знак (tutuq belgisi)
Мнения экспертов: за и против
Очередное изменение алфавита, что естественно, имеет как сторонников, так и противников.

Первые указывают на несовершенство нынешней латиницы. Помимо неудобств, которые создают отдельные буквы и апострофы, утверждают они, в этом алфавите не работает принцип «один звук — одна буква».
  • «В истории алфавитов самый приемлемый принцип — это когда одна буква обозначает один звук. В этом смысле нынешний узбекский латинский алфавит хоть и придерживается этого правила, но содержит ряд исключений. В частности, в использовании букв «Sh» и «Ch». То есть, две буквы отражают один звук», — разъяснил проблему доктор филологических наук, профессор Низомиддин Махмудов в интервью Kun.uz.
  • «Мы видим, как новому поколению сложно овладеть языковой грамотностью, — сказал в интервью корреспонденту «Газеты.uz» Хамидулла Болтабоев. Под языковой грамотностью учёный подразумевает способность соблюдать в устной и письменной речи нормы литературного языка. — Речь идёт не только о «Ch» и «Sh» или «G'». Каждая буква в алфавите должна выполнять одну функцию. Когда для набора одной буквы на клавиатуре приходится использовать два или более знака, это усложняет как процесс печатания, так и обучение языку».
Комил Джалилов придерживается иного мнения. Он считает, что принцип «один звук — одна буква» не соблюдался ни в арабской письменности (где гласные буквы внутри слова в письме опускаются), ни в кириллической. Например, в последней буква «О» может произноситься по-разному в зависимости от слова. Например, «ток» (электрический ток, заимствовано из русского языка) и «ток» (виноград).
  • «Не соблюдается этот принцип и в латинице. Введение Ş с хвостиком и С вместо Sh и Ch не приблизит латиницу к этому принципу», — говорит Джалилов.
Приверженцы усовершенствования латинского алфавита, как и Абдурауф Фитрат в своё время, ссылаются на необходимость его совершенствования в соответствии с принципами тюркизма, поскольку узбекский принадлежит к группе тюркских языков.
  • «К 1996 году мы перешли на написание некоторых букв с помощью двух символов. Речь идёт о «Sh» и «Ch». Сейчас мы не смотрим на Запад. Мы не следуем за Азербайджаном или Турцией. Мы не перенимаем их алфавит. Мы пытаемся внедрить свой собственный алфавит, который был разработан в 1928 году Фитратом и Мунавваром Кары [Абдурашидхоновым]», — отметил Хамидулла Болтабоев.
Противники изменений считают, что они негативно скажутся на уровне общей грамотности населения и производстве контента на латинице. Проблема в том, что в Узбекистане нет научных исследований о соотношении использования кириллицы и латиницы. Не было и научно обоснованных прогнозов о том, как новые изменения скажутся на грамотности населения.
  • «Переход на новую версию латиницы — это изменение дорожных знаков, текстов на телевидении, в онлайн-пространстве и так далее. Много времени потребуется только на то, чтобы у населения выработалась привычка писать на новой латинице, а это уже касается вопроса грамотности», — считает специалист по вопросам психолингвистики Ирода Азимова.
Она объяснила, что человек, который осваивает языки, учится видеть слова как целостную структуру: «Мозг анализирует общее количество букв, значений и контекст слов. Это долгий процесс, который начинается в школе. Так формируется языковая грамотность. Население сможет переучиться, но на это понадобится время».

Сославшись на своего наставника, доктора филологических наук Азиза Джураева, психолингвист отметила, что изменение алфавита провоцирует «кризис текста».
  • «У языка есть важная функция — передача информации. В результате изменения алфавита может измениться скорость передачи знаний. Людям, которые пишут, создают информационный контент, нужно время, чтобы усвоить новый алфавит, как и читателям, потребителям этого контента. Наивно считать, что уровень грамотности населения в таких обстоятельствах не упадёт», — добавила она.
Как в действующей, так и в предлагаемой версии алфавита неоднозначным является отсутствие буквы для звука «ц». Он перешёл в узбекский язык под влиянием русского и используется в таких словах, как, к примеру, «цех», «милиция», «цирк». На латинице слова, начинающиеся с «ц», пишутся с «s», а если этот звук приходится между двумя гласными, то он обозначается сочетанием «ts». Так появились, например, «sirk» («цирк»), «sitrus» («цитрус»), «sunami» («цунами») и «sex» («цех»). Использование последнего слова, помимо того, что породило множество мемов, приводит и к парадоксам. Например, в некоторых случаях люди намеренно делают грамматическую ошибку — пишут «tsex» или «seh».

Корреспондент «Газеты.uz» обратился за комментарием по вопросу звука «ц» к представителю рабочей группы, но не получил ответа.

Стоит отметить, что в первой редакции закона о вводе узбекского алфавита на латинской графике от 1993 года буква «С c» обозначала как раз звук «ц», а для «ч» использовалась буква «Ç ç».

Касательно расходов на замену нескольких букв алфавита Низомиддин Махмудов, отвечая на вопрос журналиста Kun.uz, сказал, что больших расходов ожидать не стоит, потому что переход будет поэтапный.

Юрист, блогер и сторонник реформы Хушнудбек Худойбердиев согласен. Он поясняет, что учебники всё равно должны меняться каждые два-три года. Паспортами и ID-картами можно будет пользоваться до истечения их срока действия. Денежные купюры будут меняться поэтапно, при этом старые останутся в ходу. Замена дорожных знаков, по его мнению, тоже может определяться их эксплуатационным сроком.
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Замена нескольких буквбольшое изменение или незначительное?
В Узбекистане нет научных исследований о том, что может считаться значительным или незначительными изменением алфавита, поэтому приходится опираться на субъективные взгляды лингвистов. Лингвист и журналист Эльдар Асанов в одном из эпизодов подкаста Qurultoy говорил онеобходимости научного подхода при внесении изменений в алфавит.

«Считаю важным завершить переход на текущую версию латиницы. Если говорить о переходе на новый вид латинского алфавита, то надо создать максимально приближенную к идеалу версию, опираясь на исследования, которые будут раскрывать всю природу языка. Не знаю, нужно ли "беспокоить" алфавит ради двух-трёх изменений», — делится он.
Роман узбекского писателя Айбека «Священная кровь», изданный латинской графикой в 1938 году.
Фото: Жахонгир Азимов
Ирода Азимова считает, что нельзя относиться к изменению четырёх букв как к незначительному вмешательству в алфавит.
  • «Причина заключается в целостном влиянии количества букв на слова и предложения. Слово Toshkent будет писаться как Toşkent. В целостном предложении наш мозг будет дольше обрабатывать информацию», — говорит она.
Хамидулла Болтабоев не считает, что переход станет затруднительным для населения, поскольку «он перенесёт на бумагу звуки, которые люди произносят».
  • «Мы сохраняем красоту нашего языка. Здесь речь идёт не только об использовании красивых, литературных слов, но и об их правильном произношении», — отметил он.
По мнению Комила Джалилова, любое изменение в кодификации языка должно считаться большим изменением.
  • «Даже если вы хоть одну букву поменяли, это уже большое изменение, потому что оно влечёт за собой изменения в правилах правописания, восприятии текста. Вопрос не в том ключе, большое или маленькое это изменение, а насколько оно целесообразно или не целесообразно. Я целесообразности не вижу», — сказал он.
Комил Джалилов объясняет свою позицию тем, что переход может повлиять на «функциональную грамотность» населения. То есть, люди по тем или иным причинам будут всё равно отторгать реформу, не принимая новый алфавит — точно так же, как они продолжают писать на кириллице.

«Это совсем не значит, что люди станут полностью безграмотными», — добавил Комил Джалилов.
Зачем нужны правильные исходные измерения грамотности
Правильные параметры измерения уровня грамотности населения могли бы дать точные данные о том, нужна ли сейчас реформа алфавита. Но проблема заключается в том, что понятие «грамотность» в Узбекистане ограничивается лишь умением читать и писать.

Этими же критериями руководствовалась советская власть, когда кардинальным решениемзаменила арабскую графику на латинскую в 1920 году.

«Решением Узбекской коммунистической партии под "грамотными" подразумевались люди, которые могли читать газеты и писать на своём родном языке. Грамотными себя считали и те, кто мог написать своё имя и разобрать слова [при чтении], — писал историк Уильям Фиерман в своей книге.

Планируя поэтапный переход, советская власть надеялась, что нововведение повысит грамотность населения, однако столкнулась с нежеланием людей менять свои привычки. Да и сам переход был резкий: от арабской письменности к латинской.
Противники принятия нового вида латинской графики признают, что переход не является кардинальным (не с арабского на латиницу или с латиницы на кириллицу, как это было в истории узбекского языка). Однако они указывают на то, что проблема не в новом алфавите, а в привычках, укоренившихся в народе.

«Человек будет использовать при письме тот алфавит, по которому он учился писать», — отметила Ирода Азимова.
Привычки длиною в жизнь
Хотя ожидаемые изменения не являются кардинальными (не с арабского на латиницу или не с латиницы на кириллицу), их внедрение может сдерживать простая привычка.

«Человек будет использовать при письме тот алфавит, по которому он учился писать», — считает Ирода Азимова.

Дом-музей узбекского советского писателя Айбека обставлен его фотографиями, версиями изданий его романов, личными вещами и листами из рукописей. Среди последних — романы «Священная кровь» и «Навои», которые были изданы в 1940 и 1944 году соответственно. То есть, в год перехода на кириллицу и через 11 лет после перехода на латиницу. Оба романа Айбек написал от руки арабской каллиграфией. В доме-музее сказали, что писатель до конца своих дней продолжал использовать арабское письмо, несмотря на то, что освоил и латиницу, и кириллицу. Ему было так удобнее. Тексты к печати готовила его супруга Зарифа Саиднасырова.
Из этого можно сделать вывод: определиться с узбекским алфавитом пытаются не в течение последних 30 лет, а гораздо дольше — около 100 лет. Исторические и политические мотивы не могли не сказаться на жизни населения и его грамотности, часть людей по-прежнему пишет на кириллице и лучше её воспринимает при чтении, часть - на латинице. В этом Комил Джалилов видит разрыв поколений. Он полагает, что принятие новой версии алфавита может создать очередной разрыв, и только для следующего поколения принятый алфавит станет языковой основой и нормой.
Если переход неизбежен…
И противники, и сторонники изменения алфавита понимают, что реформа неизбежна – нынешний алфавит рано или поздно нуждается в усовершенствовании. В то же время они признают, что создать идеальный алфавит не получится.

Чтобы алфавит не пришлось снова реформировать в будущем, решения должны быть всесторонне продуманными, отмечают собеседники «Газеты.uz». Кроме того, все решения должны обсуждаться более широко, а не в узком кругу

Если с предложениями ввода букв «C» («ч») и «Ş» («ш») многие согласны, то разные диакритические знаки для букв «Ğ ğ» и «Õ õ» вызывают вопросы.

Блогер Мирзо Зоминий предлагает внедрить единый диакритический знак — «Ō ō» и «Ḡ ḡ» для однообразия, а также удобства набора и восприятия.

Основатель онлайн-маркетплейса Asaxiy и Asaxiy Books Фируз Аллаев в комментарии корреспонденту «Газеты.uz» рассказал, что люди старше 25 лет читают книги на кириллице. Однако он наблюдает изменение тенденций.

«Новое поколение в возрасте до 24–25 лет предпочитает литературу на латинице. К 2025 году мы планируем полный переход на латиницу», — отметил он.
Текст подготовил Жахонгир Азимов
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