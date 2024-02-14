Узбекистан и Азербайджан увеличили взаимный срок пребывания своих граждан на территории стран без регистрации до 15 дней, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Узбекистана.

В межправительственное соглашение «О безвизовых поездках граждан Республики Узбекистан и Азербайджанской республики» от 18 июня 1997 года были внесены изменения в порядок въезда, пребывания и выезда граждан двух стран.

«Этот документ устанавливает новый порядок въезда и выезда, следования транзитом и пребывания на территории Узбекистана и Азербайджана в течение 15 дней без оформления разрешения и временной регистрации в соответствующих органах государственной власти», — говорится в сообщении.

Ранее этот срок в Узбекистане не превышал 5 дней, в Азербайджане — 10 дней.

Между Узбекистаном и Азербайджаном установлен безвизовый режим: для узбекистанцев в Азербайджане — при въезде не более чем на 90 дней, для азербайджанцев в Узбекистане — не более чем на 30 дней.