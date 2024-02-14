Россия использует тысячи мигрантов из соседних стран, которых часто нанимают для работ по восстановлению оккупированных территорий Украины, но вместо этого они иногда вынуждены рыть траншеи и сражаться на фронте, пишет Bloomberg.

Агентство отмечает, что мигрантов привлекают объявления о вакансиях, предлагающие за строительные работы зарплату, которая значительно превышает среднюю по рынку. Так, на стройке в восточном Донбассе обещают до 350 тысяч рублей (почти 4000 долларов) в месяц с проживанием, транспортом и медицинской страховкой.

Юрист и директор правозащитной организации Tong Jahoni Валентина Чупик рассказала Bloomberg, что около 50 мигрантов из её практики добровольно отправились в Украину, но «обещанную зарплату им не выплатили, а на обратном пути в Россию их не пустили».

По словам Чупик, ей также известно множество случаев, когда граждан Узбекистана и Таджикистана обманом вынуждали работать за копейки, а затем заставляли рыть траншеи в зонах боевых действий.

Солех, трудовой мигрант из Таджикистана, рассказал агентству о том, как его пытались завербовать для участия в войне. «Пока я сидел в депортационном центре в ноябре, меня пытались активно завербовать. Сказали, что дадут мне гражданство, если я подпишу контракт», — описывает мужчина. По его словам, хотя ему обещали «много денег», он решил вернуться домой.

«Они вербуют повсюду, — добавил Солех. — Моего друга заставили подписать контракт, когда он пришёл в миграционный центр подавать заявление на получение ВНЖ. Тех, кто ездит на стройки в ДНР и ЛНР, уговаривают пойти воевать там».

Ранее, как отмечает Bloomberg, российские чиновники заявляли, что на оккупированных Россией украинских территориях восстановили или построили тысячи жилых домов, сотни школ, музеев, больниц и библиотек. По данным российской базы Bicotender, только в прошлом году власти РФ провели 47 тендеров на сумму более 2 млрд рублей на проекты в Мариуполе, в основном по строительству жилых и административных зданий, а также по инфраструктурным работам.

По словам Сергея Храбрых, бывшего оборонного подрядчика, который сейчас живёт за пределами России, многие из компаний, участвующих в строительных проектах, имеют контракты с Министерством обороны РФ. Поэтому нанимаемые рабочие не могут предъявить этим компаниям претензии.

Храбрых сообщил Bloomberg, что около 2000 мигрантов оказались на оккупированных территориях Украины из-за обмана относительно характера их работы.

Агентство подчёркивает, что Россия все больше полагается на мигрантов во всех сферах, включая военную. В начале года президент РФ Владимир Путин подписал указ, разрешающий иностранцам, которые заключили контракт на службу в ВС РФ во время войны в Украине, получить российское гражданство в упрощённом режиме.

Вся информация, касающаяся компаний, которые участвуют в контрактах с Минобороны РФ, засекречена. Общее количество иностранных граждан, работающих или воюющих на оккупированных территориях, не разглашается, отмечает Bloomberg.

В ноябре 2023 года Центр национального сопротивления Украины подсчитал, что в этих регионах находятся более 100 тысяч мигрантов из Центральной Азии.

Украина считает преступлением участие в любой деятельности на оккупированных территориях, а не только в боевых действиях, пишет Bloomberg. На родине тем, кто участвовал в войне, также может грозить тюрьма. За последний год в Узбекистане, Казахстане, Кыргызстане и Беларуси несколько человек приговорили к тюремному заключению за наемничество.

Те, кто приезжает в Россию в поисках работы, зачастую не знают законов, плохо владеют русским языком и не понимают, на что подписываются, рассказал Bloomberg на анонимной основе человек, работающий в Москве по вопросам миграции граждан Узбекистана.