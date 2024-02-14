Для женщин в Узбекистане больше нет ограничений на вождение тяжёлого транспорта и автобусов. Об этом говорится в постановлении Кабинета министров №85, утверждённом 12 февраля.

В Программе развития ООН сообщили, что это решение правительства стало частью проекта «Ташкент — Ускоренное привлечение инвестиций в автотранспорт с низким уровнем выбросов» (TAILEV), который реализуют ПРООН и Министерство транспорта при финансовой поддержке Глобального экологического фонда.

Мы уже рассказывали об этом проекте — в его рамках также ожидается реконструкция улицы Шота Руставели в Ташкенте с созданием выделенной линии для общественного транспорта в центре дороги. Проект также включает гендерно-инклюзивный компонент — важную составляющую работы международных организаций.

Руководитель группы управления проектом TAILEV Нодир Худайбердиев ранее рассказал корреспонденту «Газеты.uz» о женщине из Узбекистана, которая получила права категории D, позволяющие водить автобус, в России. Там же она устроилась на работу водителем. Если бы в Узбекистане у женщины была возможность трудоустроиться таким образом, она осталась бы с семьёй на родине, отметил он.

«При анализе законодательства было выявлено, что женщинам [в Узбекистане] не разрешается управлять автотранспортными средствами грузоподъёмностью более 2,5 тонн, а также перевозить более 14 пассажиров», — отметили в ПРООН.

Эта норма содержалась в постановлении Кабинета министров о подготовке водителей общественного транспорта №408 от 31 мая 2018 года (пункт 27 приложения 2). В ПРООН сообщили, что проект TAILEV работал над внесением изменений в него на протяжении года.

В агентстве ООН выразили надежду, что доступ к вождению автобусов откроет женщинам двери в транспортный сектор, способствуя равенству и устойчивому развитию в стране.