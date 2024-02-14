«Пусть для себя решат, они оккупанты или идиоты»

Федеральное агентство РФ по делам СНГ (Россотрудничество) сообщило, что прервало контакты с ректором Университета журналистики и массовых коммуникаций и председателем Национальной медиа-ассоциации Узбекистана Шерзодхоном Кудратходжой. Поводом стало его интервью проекту Alter Ego Кириллу Альтману.

«У меня прекрасный русский язык. И у меня нет русофобии»

В интервью Шерзодхон Кудратходжа прокомментировал инцидент в сентябре 2018 года, когда в споре с пожилой женщиной попросил её говорить на узбекском языке. Часть интернет-пользователей тогда обвинила его в национализме, другая — поддержала.

«Я считаю, что я был прав. Я нисколько не изменил своё мнение, особенно сейчас, особенно после высказываний этих знаменитых Прилепиных, Залепиных и Смолиных. Я понял, что я был прав», — сказал он.

Журналист сообщил, что тогда он общался с хокимом Юнусабадского района, и к ним подошла женщина, которая «начала кричать на хокима», «сказала мне говорить по-русски» и «дала пощёчину». В ответ Шерзодхон Кудратходжа попросил её говорить по-узбекски, из-за чего услышал обвинения в национализме.

«Она говорит, что будет жаловаться в посольство России. Я говорю, а причём тут посольство России? Она говорит, что будет жаловаться Путину. Я говорю, причём тут Путин, у вас другой президент. И как они на меня наехали… И вот этот компромат готовый кто-то выкупил за какую-то сумму. Я это тоже знаю. 10 тысяч баксов. И они взяли, вставили в эту сеть, и как это разделилось? Вот тогда общество разделилось надвое: на людей, которые меня поддержали, сказали: „Он правильно говорит“. И в Казахстане тоже говорили, что „почему мы себя мыслим колонией до сих пор“? Мы не колония, мы независимая страна, мы говорим на своём языке», — сказал Шерзодхон Кудратходжа.

Он сказал, что из уважения к интервьюеру — Кириллу Альтману — согласился дать интервью на русском, хотя не делал этого пять-шесть лет.

«Многие думают, что я не могу изъясняться по-русски. Я могу Булгаковым: „Не просите у сильных мира сего, сами попросят“. Я могу по-чеховски разговаривать, Антон Павловичем, я могу на любом языке, и Пушкина могу цитировать. Поэтому пускай они успокоятся. У меня прекрасный русский язык. И у меня нет русофобии, у меня нормальные отношения. Но вот они, значит, показали себя, мыслят по-другому», — заявил ректор.

«Нельзя молчать! Мы столько молчали»

Шерзодхон Кудратходжа заявил, что «многие российские лжеучёные, больше политиканы, монополизировали историю».

«Масса же говорит, у них определённая ностальгия. „Сколько спички стоили — 1 копейку стоили“, „Буханка — 20 копеек“, „СССР был хороший“. А вы знаете, сколько выкачивают у нас золота, урана? Я хочу им ответить, которые сейчас говорят про нас „черномазый, черно*опый“, которые наших ребят заставляют гуськом ходить. Мне это очень обидно. Они говорят: „Давайте выставим этих гастарбайтеров“. А почему они об этом не говорили в 1941—1945 годах?» — спросил он.

Шерзодхон Кудратходжа привёл в пример вклад Узбекистана во Второй мировой войне, рассказал о миллионах людей из Узбекистана, отправившихся на фронт и не вернувшихся.

«Почему тогда не говорили: «Эй, черно*опые, что вы тут делаете? Почему они нас не называли гастербайтерами?.. Почему мы, узбеки, собирали изюм, абрикос, дыни, всё сушили, отправляли на фронт? Почему вокруг Узбекистана, вокруг Ташкента было около 20 госпиталей? Со всей России, Беларуси, Украины, где была передовая, сюда отправлялись военные. Они знали, что солнце хорошее, что узбеки гостеприимны», — заявил он.

На выпады российских политиков и историков в отношении Узбекистана молчать нельзя, сказал журналист. Он отдельно остановился на выступлении российского историка Михаила Смолина в передаче телеканала НТВ, который заявил, что казахов, узбеков, азербайджанцев не было до революции в России. Он также высказался о словах российского политолога и ведущего Сергея Михеева, который на канале «Россия 1» сказал: «Они все получали и получают 30 лет, Узбекистан получает. Если здесь работают 5 миллионов мигрантов, какой у них интерес?.. Их экономика полностью завязана на нашей, без нас они без штанов бы ходили. Вот и всё. И мы ничего не можем поделать с этой ситуацией».

«Нельзя молчать! Мы столько молчали», — заявил Шерзодхон Кудратходжа.

«Один выходит и говорит, что Казахстан и Узбекистан, что мы остались бы без штанов. Это тоже миф, понимаете? Узбекистан в год тогда добывал 50−60 тонн золота. Тогда был министр машиностроения из России, он сидел в Навои, даже самолёт не приземлялся в Ташкенте. Они боялись, видимо, что здесь 5 грамм прилипнет. Всё забиралось в Москву. В течение 40−50 лет узбекское золото, уран — всё вывозилось в Москву. Я не говорю про хлопок, 5,5 миллионов тонн хлопка», — сказал он.

«Пусть для себя решат, они оккупанты или идиоты»

Журналист отметил, что после землетрясения 1966 года в Ташкенте остались многие рабочие из Беларуси, Украины и России.

«Но наш язык они, кстати, за 40−60 лет не выучили. Как утверждал Карл Маркс, это вроде бы ему принадлежит или говорят, что ему принадлежит. Язык страны, где он живёт, не знает два человека. Первый — это оккупант, который оккупировал, но, видимо, в сознании многих людей они оккупанты. Второй — это идиот, то есть человек, не могущий думать, мыслить или читать. Поэтому пускай они сами для себя [решат:] они оккупанты или идиоты. Пускай не обижаются», — сказал Шерзодхон Кудратходжа.

Ректор университета отметил, что во время посещения других стран, например, Турции, Китая, Южной Кореи, он пытается выучить базовые слова местного языка, чтобы изъясняться.

«Я примерно броско могу 15−16 языков. Я не говорю о казахском, не говорю о туркменском языке или татарском. Сносно объясняюсь… Я говорю, при том, что я не жил ни в какой стране. Они же живут в Узбекистане. Я говорю про тех людей, которые не говорят на нашем языке… Я говорю о тех людях, которые живут у нас в стране, кушают наш плов, самсу, очень любят, уважают, но не говорят на нашем языке. Ну, может, кому-то это не понравится. Я считаю, это или идиотизм, или это продолжение того колониального высокомерного отношения к узбекам. Но в этом виноваты сами узбеки тоже. У вас слишком доброе отношение. Мы слишком гостеприимны, мы слишком такие мягкие. Кого-то увидим, сразу забываем свой язык. Это наша вина тоже. У тюрков такого нет, у корейцев такого нет», — заявил Шерзодхон Кудратходжа.

«Хотел бы считать, что это не официальная позиция Кремля»

Глава Национальной медиа-ассоциации напомнил о дружественных отношениях между Узбекистаном и Россией и, в частности, между президентами Шавкатом Мирзиёевым и Владимиром Путиным.

«Поэтому я считаю, то, что они говорят, это я так считаю, я хотел бы так считать, что это не официальная позиция Кремля, это не официальная позиция власти… Я как восточный человек не понимаю, почему власть даёт повод этим Смолиным, Прилепиным, Залепиным выходить в телеэфир и говорить, что «узбекской национальности не было, вот этого не было, северные территории Казахстана — наши», — заявил он.

«Историю Руси я вам отдельно рассказывал. России не было бы, если бы Амир Темур в своё время не разгромил бы Тохтамыша (хан Золотой Орды). Я в этом уверен. Это не обсуждается… После того, как он разгромил [Тохтамыша], удельные княжества, они тогда не были российскими, это были великие княжества: Нижний Новгород, Москва отдельно была, Суздаль отдельно, Киев отдельно. После этого русичи начали смекать: «Ребят, до каких пор мы будем платить эти ярлыки, ярлыки за княжение? До каких пор будем дань давать? И после того, как [Амир Темур] уничтожил всех чингизидов, там они начали дружить. Это было вынужденно… Они начали объединяться. И потом пришёл на сцену очень сильный государственник — Иван IV… Потом пришёл через полтора века на сцену Петр I, который стал императором, который уже прорубил окно в Европу, создал великую эту Россию», — сказал Шерзодхон Кудратходжа.

Реакция Россотрудничества

После выхода интервью руководитель Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что его агентство прервало контакты с Шерзодхоном Кудратходжой «в связи с его антироссийскими высказываниями», а также обвинил его в русофобии.

«В связи с публичными оскорбительными русофобскими высказываниями председателя Национальной медиа-ассоциации Узбекистана и главы Общественного совета Министерства дошкольного образования республики Шерзода Кудратходжаева Россотрудничество, в соответствии с существующими внутренними протоколами, исключает любое с ним общение и контакты, а также и с возглавляемыми им структурами, до момента, пока от господина Кудратходжаева не последует исчерпывающих и достоверных извинений», — написал он.

«Русофобские мнения господина Кудратходжаева не популярны в Узбекистане, — заявил Евгений Примаков, отметив: Тем проще будет ответственным представителям республики дезавуировать (объявить о несогласии с действиями — ред.) эти отвратительные заявления, основываясь на реально существующей дружбе, симпатии, союзничестве между нашими странами и народами».