14 февраля в МИД России был вызван посол Узбекистана в Москве Ботиржон Асадов. Ему был выражен протест в связи с высказываниями ректора Университета журналистики и массовых коммуникаций и председателя Национальной медиа-ассоциации Узбекистана Шерзодхона Кудратходжи. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

В министерстве заявили, что Шерзодхон Кудратходжа в интервью проекту Alter Ego охарактеризовал жителей Узбекистана, не владеющих узбекским языком, «в крайне оскорбительной и абсолютно неприемлемой форме».

В МИД РФ послу Узбекистана сообщили, что «содержание и тональность подобных ремарок находятся в полном противоречии с отношениями углублённого стратегического партнёрства и союзничества, которые связывают Россию и Узбекистан».

«Мы ни в коем случае не отождествляем заявление указанного деятеля с настроем многонационального народа республики. Уверены, что в Узбекистане, как и в России, бережно хранят память о нашей многовековой общей истории и её ярких страницах, среди которых, прежде всего, совместная борьба с фашизмом и Великая Победа над нацистской Германией», — заявили в российском МИДе.

«Живым свидетельством нашей нерушимой дружбы является восстановление Ташкента после катастрофического землетрясения в 1966 году. Быстрое возрождение города стало возможным только объединёнными усилиями огромной страны. В наших сердцах всегда звучит прекрасная песня узбекского ансамбля „Ялла“ „Сияй, Ташкент“, где есть поистине берущие за душу слова о том, что в те трудные годы со столицей Узбекистана были рядом „вся Россия и все республики мои“», — отмечается в заявлении.

«Совместным трудом наши народы строили общую Родину — СССР, где каждый имел возможность хранить и развивать свою самобытную культуру, получать образование на русском и национальных языках. При этом уникальную объединяющую роль играл русский язык в качестве языка многопланового межнационального общения», — заявили в МИД РФ.

«Узбекистан в содружестве народов СССР успешно прогрессировал, внося важнейший вклад в промышленность, сельское хозяйство, науку и культуру. В республике были созданы передовые отрасли индустрии, включая авиастроение, энергетику, транспорт, современный агропромышленный комплекс. Функционировали развитая научно-исследовательская база, система образования. Вся страна рукоплескала выдающимся представителям яркой узбекской культуры», — отмечается далее в заявлении.

«Сегодня Россия и Узбекистан развивают свои отношения как суверенные независимые государства на основе принципов равенства и уважения интересов друг друга, опираясь на славные страницы нашей общей истории. Очевидно, что упомянутые успехи не могли быть достигнуты при „оккупации“, о которой беспочвенно пытается рассуждать вышеназванный „автор“. А вот к чему ведёт реальная колониальная оккупация Западом „подопечных“ территорий, мы хорошо видим на печальных примерах многих стран Азии, Африки и Латинской Америки, Ирака, Сирии и Украины», — заявили в МИД РФ.

«Убеждены, что любые попытки изнутри или извне поссорить народы наших стран обречены на провал», — отметили в министерстве, выразив надежду, что МИД Узбекистана в ближайшее время «представит официальный комментарий с принципиальной оценкой одиозных высказываний упомянутого высокопоставленного деятеля».

«Напоминаем, что в случае появления в российском информпространстве резонансных суждений касательно Узбекистана, противоречащих политике России в отношении этой дружественной страны, мы незамедлительно от них дистанцировались на официальном уровне», — заключили в МИД РФ.