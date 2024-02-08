Президенты Узбекистана и Беларуси договорились нарастить товарооборот до свыше $1 млрд, эффективно использовать торговые коридоры в Южную Азию и нарастить кооперацию в агросекторе, фармацевтике, пищевой и лёгкой промышленности. На форуме регионов были подписаны документы также более чем на $1 млрд.

Александр Лукашенко на переговорах с Шавкатом Мирзиёевым отметил, что Узбекистан развивается «потрясающими темпами». Он назвал текущий объем товарооборота недостаточным и призвал развивать отношения, пока есть согласие между руководителями стран. «Молодёжь придёт к власти — она другая».

Ташкентский государственный экономический университет, Ташкентский финансовый институт и Фискальный институт при Налоговом комитете объединят в один вуз. Его возглавит Тулкин Тешабаев.

Начальник Управления транспорта Ташкента и глава компании «Тошшахартрансхизмат» Анвар Джураев по ходатайству заместителя генпрокурора Узбекистана заключён под стражу. Его подозревают в хищении и должностном подлоге.

По итогам переговоров президентов Узбекистана и Беларуси подписано около 20 документов, в том числе об установлении побратимских отношений между Ташкентом и Минском, научно-производственном сотрудничестве, в сфере развития конкуренции, защиты прав потребителей и регулирования рынка рекламы.

Президент Шавкат Мирзиёев на переговорах с главой Беларуси Александром Лукашенко заявил о необходимости создать в Узбекистане совместное предприятие с БелАЗом с локализацией производства карьерных самосвалов для строительства медно-обогатительные фабрики.

Президент Узбекистана подписал поправки в экологическое законодательство, которые позволяют ограничивать или приостанавливать работу предприятий, если они сверхнормативно загрязняют окружающую среду.

Суд в Ташкенте назначил 15 суток ареста религиозному блогеру Аброру Мухтору Алий (Аброру Абдуазимову) за «невыполнение законных требований сотрудника органов внутренних дел» и противодействие выполнению ими служебного долга.

Сотрудник государственного телерадиоканала Nurafshon TV получил трое суток ареста за сексуальное домогательство на работе. Потерпевшая сообщила, что он зажал её в углу и попытался поцеловать и что «подобное происходит давно».

В центре столицы автомобиль Zeekr на большой скорости врезался в Matiz и Kia, которые завершали поворот. От удара Zeekr вылетел на тротуар, а Kia — на газон рядом. Три водителя и пассажир Zeekr госпитализированы.

Энергетическая компания Афганистана сообщила, что полностью выплатила Узбекистану двухлетнюю задолженность за поставки электроэнергии, сообщила представитель энергопредприятия. Узбекская сторона подтвердила, что большая часть долга погашена, остаётся выплатить ещё около 1,2 млн долларов.

В мире

Действующий глава Азербайджана Ильхам Алиев получил 92,05% голосов на досрочных президентских выборах. Это будет его пятый срок на посту президента, он возглавляет страну на протяжении 20 лет.

Агентство по охране окружающей среды США ужесточило стандарт качества воздуха в стране. Допустимая среднегодовая концентрация PM2,5 снижена с 12 мкг/м3 до 9 мкг/м3. Обновлённый стандарт, как ожидается, поможет предотвратить тысячи преждевременных смертей и потерянных рабочих дней.

ЦИК РФ не допустил Бориса Надеждина, единственного антивоенного кандидата, к участию в выборах президента России. В подписях в его поддержку, по утверждению ЦИК, нашли брак. Политик собирается идти в Верховный суд РФ.

Спасибо, что читаете нас!