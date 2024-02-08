Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев набирает 92,05% голосов на внеочередных президентских выборах. Такие данные утром 8 февраля озвучил председатель ЦИК страны Мазахир Панахов по итогам обработки 93,35% бюллетеней, передаёт агентство Азертадж.
Остальные шесть кандидатов, претендовавших на пост главы государства, получили от 2,19% до 0,53% голосов.
По данным ЦИК, окончательная явка на выборах составила 76,73%, в них приняли участие 4,971,032 зарегистрированных избирателей.
Итоги выборов будут опубликованы 9 февраля после обработки протоколов окружных избирательных комиссий. После этого ЦИК направит протокол в Конституционный суд для утверждения, уточнил Панахов.
Как сообщается на сайте главы Азербайджана, с победой на выборах Алиева уже поздравили президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, глава КНР Си Цзинпинь, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и другие лидеры.
- Досрочные президентские выборы прошли в Азербайджане 7 февраля. Плановые президентские выборы в стране должны были пройти в апреле 2025 года. Однако в декабре 2023-го Алиев подписал указ о том, что они переносятся на год вперед.
- Своё решение о переносе выборов Алиев объяснил тремя причинами. Во-первых, по его словам, с переходом Нагорного Карабаха под полный контроль Азербайджана выборы «ознаменуют конец эпохи» и ознаменуют «начало новой эры». Во-вторых, отметил он, выборы впервые пройдут на всей территории страны, включая Карабах. В-третьих, по мнению Алиева, выборы подведут итог 20-летию его президентства.
- Cам Алиев вместе с членами своей семьи проголосовали на избирательном участке в городе Ханкенди в Нагорном Карабахе.
- Ильхам Алиев возглавляет Азербайджан с октября 2003 года, это будет его пятый срок на посту президента. На этой должности он сменил своего отца — Гейдара Алиева.