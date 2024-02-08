Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев набирает 92,05% голосов на внеочередных президентских выборах. Такие данные утром 8 февраля озвучил председатель ЦИК страны Мазахир Панахов по итогам обработки 93,35% бюллетеней, передаёт агентство Азертадж.

Остальные шесть кандидатов, претендовавших на пост главы государства, получили от 2,19% до 0,53% голосов.

По данным ЦИК, окончательная явка на выборах составила 76,73%, в них приняли участие 4,971,032 зарегистрированных избирателей.

Итоги выборов будут опубликованы 9 февраля после обработки протоколов окружных избирательных комиссий. После этого ЦИК направит протокол в Конституционный суд для утверждения, уточнил Панахов.

Как сообщается на сайте главы Азербайджана, с победой на выборах Алиева уже поздравили президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, глава КНР Си Цзинпинь, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и другие лидеры.