Президент Узбекистана 6 февраля подписал поправки в законы «Об охране природы», «Об охране атмосферного воздуха» и «Об экологическом контроле». Документ уже вступил в силу.

В преамбуле документа отмечается, что расширение масштабов строительства, производства и урбанизации в последние года становится причиной роста выбросов загрязняющих веществ в окружающую природную среду.

В законодательстве сегодня предусмотрено ограничение и приостановка работы объектов, оказывающих вредное воздействие на окружающую природную среду, на срок не более 10 рабочих дней для предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций, эпидемий и иной реальной угрозы жизни и здоровью населения.

«Наличие в законодательстве неточных формулировок, являющихся основаниями для ограничения или приостановления [работы бизнеса], может привести к возникновению коррупционных проявлений, связанных с широтой дискреционных полномочий государственных органов», — подчёркивается в преамбуле документа.

Таким образом, теперь ограничивать или приостанавливать деятельность предприятий можно будет в случае «угрозы жизни и здоровью населения в связи со сверхнормативным загрязнением окружающей природной среды».

Как ожидается, поправки послужат улучшению экологической обстановки в Узбекистане, созданию правовых оснований для предотвращения возникновения угрозы жизни и здоровью населения, а также устранению коррупционных факторов и повышению ответственности уполномоченных государственных органов.