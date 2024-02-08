Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на переговорах с главой Беларуси Александром Лукашенко предложил наладить совместный выпуск БЕЛАЗов в Узбекистане. Цитаты обоих лидеров опубликовала пресс-служба белорусского президента.

БЕЛАЗы — продукты Белорусского автомобильного завода, который выпускает карьерные самосвалы, технику для работы в карьерах, машины для подземных работ, бульдозеры, погрузчики и аэродромные тягачи.

«Мы открыты. Не со всеми странами у нас такой доверительный, откровенный разговор. Мы говорили более двух часов (в узком формате) — мы обо всем поговорили. Но вы знаете, многое от вас зависит», — обратился Шавкат Мирзиёев к членам делегаций.

«Сейчас нам ничего не мешает. Мы очень серьёзно настроены наращивать горно-металлургическую отрасль. Нам нужен БЕЛАЗ. Нам уже здесь локализация нужна, совместное предприятие нужно. Мы будем строить медно-обогатительные фабрики — третью, четвёртую, пятую, 800 тысяч тонн меди будем перерабатывать. Это сколько машин нам нужно, чтобы вывозить? Мы столько лет обучали наших инженеров, средний персонал работать на БЕЛАЗах. Почему бы нам совместно не выпускать эти БЕЛАЗы?» — спросил Шавкат Мирзиёев.

Александр Лукашенко в ответ заявил, что наступивший год объявлен в Беларуси Годом качества. «Это надолго, не только один год», — подчеркнул он.

«Мы сейчас хотим ещё больше „закрутить“ качество. Почему — качества белорусского хотят, — отметил Александр Лукашенко. — И в России люди привыкли к белорусскому — это было наше общее, советское. Сейчас мы его довели до приличного уровня. Качество мы подтянем. Так что имейте в виду, у нас техника будет ещё более качественной».

При этом, сказал он, Беларусь готова не просто поставлять технику, но и создавать на местах сервисные центры для её обслуживания. Такой опыт накоплен уже давно.

«Было бы здорово. Когда есть сервис, фермеры совершенно по-другому относятся, — отметил Шавкат Мирзиёев. — У нас из 10 тракторов 5 — из Беларуси».

«Из 10, короче, должно быть 7», — добавил Александр Лукашенко.

Президент Узбекистана поручил своей делегации взять эти вопросы на особый контроль.

Напомним, медной обогатительную фабрику-3 (МОФ-3) планируется создать в составе Алмалыкского горно-металлургического комбината (АГМК). Как ожидается, она будет перерабатывать продукты месторождения «Ёшлик-1» стоимостью 5,12 млрд долларов. Это месторождение занимает 11 тысяч га и содержит 13 видов ценных и редких металлов, таких как золото, медь, серебро, молибден и селен. В начале февраля глава АГМК Абдулло Хурсанов сообщил, что президент поручил начать строительство МОФ-3 не позже 1 июля, а до 1 марта завершить «инжиниринговый, базовый проект».