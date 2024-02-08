В центре Ташкента на пересечении улиц Мирабад и Нукус днём в четверг столкнулись три легковых автомобиля — Matiz, Kia и Zeekr.





На видео, появившемся в интернете, видно, что Zeekr на высокой скорости — предположительно на красный свет — врезается в Matiz и Kia, которые поворачивают налево с улицы Нукус на улицу Мирабад.

В результате аварии Zeekr вылетел на тротуар, а Kia оказалась на газоне рядом с тротуаром. Все машины получили серьёзные повреждения, самые сильные — Zeekr.





Водители всех трёх автомобилей, а также пассажир Zeekr были доставлены в больницу, сообщила пресс-служба УБДД ГУВД столицы.