Центральная избирательная комиссия РФ (ЦИК) отказала в регистрации единственному антивоенному кандидату в президенты России — Борису Надеждину.
Рабочая группа ЦИК признала недействительными 9147 из почти 105 тысяч подписей в его поддержку. По российскому законодательству для регистрации кандидата доля недействительных подписей не должна превышать 5%.
Надеждин заявил, что не согласен с решением ЦИК и будет обжаловать его в Верховном суде РФ.
«Я собрал более 200 тысяч подписей по всей России. Мы проводили сбор открыто и честно — за очередями в наши штабы и пункты сбора следил весь мир. Участвовать в президентских выборах в 2024 году — самое важное политическое решение в моей жизни. От своих намерений я не отступаю», — написал он в Telegram-канале.
Выборы президента России пройдут 15−17 марта. На них зарегистрированы четыре кандидата: Владимир Путин, Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков (партия «Новые люди») и Николай Харитонов (КПРФ).
- 60-летний Борис Надеждин — бывший депутат Госдумы РФ. Политик выдвигался независимым кандидатом от непарламентской партии «Гражданская инициатива».
- Он открыто выступал за завершение войны в Украине и называл себя «противником» политики президента РФ Владимира Путина, пишет Русская служба Би-би-си. Кампания Надеждина привлекла внимание СМИ в конце января, когда в городах по всей России и за рубежом люди начали выстраиваться в очереди, чтобы поставить подпись за него. Многие оппозиционные российские политики призывали поддержать Надеждина.