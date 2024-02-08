Центральная избирательная комиссия РФ (ЦИК) отказала в регистрации единственному антивоенному кандидату в президенты России — Борису Надеждину.

Рабочая группа ЦИК признала недействительными 9147 из почти 105 тысяч подписей в его поддержку. По российскому законодательству для регистрации кандидата доля недействительных подписей не должна превышать 5%.

Надеждин заявил, что не согласен с решением ЦИК и будет обжаловать его в Верховном суде РФ.

«Я собрал более 200 тысяч подписей по всей России. Мы проводили сбор открыто и честно — за очередями в наши штабы и пункты сбора следил весь мир. Участвовать в президентских выборах в 2024 году — самое важное политическое решение в моей жизни. От своих намерений я не отступаю», — написал он в Telegram-канале.

Выборы президента России пройдут 15−17 марта. На них зарегистрированы четыре кандидата: Владимир Путин, Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков (партия «Новые люди») и Николай Харитонов (КПРФ).