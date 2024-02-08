По итогам переговоров президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Беларуси Александр Лукашенко приняли совместное заявление, сообщила пресс-служба главы государства.

Затем в их присутствии состоялась церемония подписания ряда важных двусторонних документов и соглашений.

В их числе:

План мероприятий по развитию сотрудничества между Узбекистаном и Беларусью на 2024−2025 годы;

Соглашение о применении электронных систем сертификации товаров;

Соглашение в сфере развития конкуренции, защиты прав потребителей и регулирования рынка рекламы;

Соглашение о научно-производственном сотрудничестве;

Соглашение об установлении побратимских отношений и развитии многопланового сотрудничества между Ташкентом и Минском;

Протокол о сотрудничестве в сфере энергетики;

Протокол о сотрудничестве в сфере интеллектуальной собственности;

Программа сотрудничества в сфере спорта на 2024−2025 годы;

Программа сотрудничества в сфере культуры и искусства на 2024−2025 годы;

Программа сотрудничества в сфере подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров учреждений дошкольного образования на 2024−2025 годы;

«Дорожная карта» в области образования на 2024−2025 годы;

«Дорожная карта» в области агропромышленного комплекса на 2024−2026 годы;

План совместных мероприятий по развитию сотрудничества в сфере карантина растений;

План мероприятий в сфере туризма на 2024−2025 годы.

Кроме того, в рамках визита подписан график взаимных визитов делегаций регионов Узбекистана и Беларуси в 2024 году.

В завершение узбекско-белорусского саммита состоялась церемония совместной посадки дерева в резиденции «Куксарой».

На Аллее почётных гостей Шавкат Мирзиёев и Александр Лукашенко посадили дерево в знак приверженности укреплению отношений дружбы и партнёрства между двумя странами и народами.