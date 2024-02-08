Агентство по охране окружающей среды США (EPA) приняло новый стандарт качества воздуха, впервые ужесточив действующие с 2012 года требования.

В новом стандарте допустимая среднегодовая концентрация мелких твёрдых частиц PM2,5 в воздухе снижена с уровня 12 мкг/м3 до 9 мкг/м3, сообщается на сайте EPA. В ведомстве подчеркнули, что в основу принятой нормы легли лучшие научные данные.

По оценке агентства, обновлённый стандарт предотвратит до 4500 преждевременных смертей и 290 тысяч потерянных рабочих дней, что принесёт до 46 млрд долларов чистой выгоды для здоровья в 2032 году.

«Научные данные предельно ясны: загрязнение сажей (PM2,5 — это частицы сажи, пыли и другие смеси — ред.) является одной из самых опасных форм загрязнения воздуха и связано с рядом серьёзных и потенциально смертельных заболеваний, включая астму и сердечные приступы», — отметил администратор EPA Майкл Риган.

Агентство также пересматривает индекс качества воздуха, чтобы улучшить информирование общественности о рисках для здоровья, связанных с воздействием PM2,5, говорится в сообщении.

Частицы РМ2,5 считаются более опасными для здоровья человека из-за их чрезвычайно малых размеров. РМ2,5 способны не только глубоко проникать в лёгкие, но и попадать в кровь, вызывая различные проблемы со здоровьем, включая болезни сердца и другие сердечно-сосудистые осложнения. РМ2,5 часто возникают в результате сжигания ископаемых видов топлива и присутствуют в выхлопных газах автомобилей, выбросах от промышленного производства и от электростанций, а также в природных источниках, таких как пыль, переносимая ветром.