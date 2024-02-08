Шайхантахурский районный суд по уголовным делам Ташкента 6 февраля рассмотрел административное дело в отношении заместителя главного редактора государственного телеканала Nurafshon TV. «Газета.uz» изучила решение суда.

Согласно материалам дела, сотрудница телеканала обратилась с заявлением на имя главы УКД ОВД Шайхантахурского района столицы. Она сообщила, что её 35-летний наставник Ш. Х. 27 января обманным путём пригласил её на своё рабочее место в Nurafshon TV и сексуально домогался. В частности, по словам девушки, мужчина её зажал в углу и попытался поцеловать.

По словам потерпевшей, «подобное происходит уже давно», из-за чего она подверглась стрессу. Девушка попросила суд принять в отношении мужчины законные меры и взыскать причинённый моральный ущерб.

В суде мужчина признал совершение правонарушения и выразил сожаление о содеянном. Он заявил, что такое в будущем не повторится и попросил суд смягчить наказание.

Суд назначил ему трое суток административного ареста по части 1 статьи 41−1 (сексуальное домогательство / влечёт наложение штрафа от 2 до 5 базовых расчётных величин или административный арест до 5 суток). Для взыскания морального ущерба потерпевшей рекомендовали обратиться в суд по гражданским делам.

Статья 41−1 о сексуальном домогательстве была внесена в Кодекс об административной ответственности в апреле 2023 года.

Телерадиоканал Nurafshon TV был создан в ноябре 2021 года. Среди основных задач круглосуточного канала указаны регулярное информирование населения «о реформах в общественно-политической, социально-экономической и культурно-просветительской жизни Ташкентской области, проводимой широкомасштабной работе и созданных возможностях на пути процветания, развития и созидания».

В списке задач канала также «пропаганда повышения интеллектуального и культурного уровня населения, укрепление в сознании граждан демократических ценностей, воспитание молодёжи и подрастающего поколения в духе патриотизма, уважения общечеловеческих ценностей и межнационального согласия».