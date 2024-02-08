Афганистан погасил перед Узбекистаном задолженность за поставки электроэнергии, которые накопились за два года, сообщает афганское издание Hasht-e Subh Daily со ссылкой на представителя энергетической компании Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS) Хикматуллу Майванди.

По его словам, компания полностью погасила долги за импорт электричества перед Ираном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном на 627 млн долларов. Часть долгов осталась ещё от предыдущего правительства Ашрафа Гани, руководившего страной до августа 2021 года.

По данным «Национальных электрических сетей Узбекистана», с которыми ознакомилась «Газета.uz», по итогам 2022 года у Афганистана перед Узбекистаном была задолженность на 4,05 млн долларов. В прошлом году афганской стороне поставлено 1,82 млрд кВт·ч электроэнергии за 91,18 млн долларов (около 5 центов за кВт·ч). За 2023 год от Афганистана получено 93,5 млн долларов.

В январе этого года поставлено ещё 320 млн кВт·ч электроэнергии за 15,99 млн долларов. По состоянию на 1 февраля у Афганистана остаётся долг на 1,24 млн долларов.

Напомним, в декабре прошлого года Узбекистан и Афганистан продлили соглашение о поставках электроэнергии на 2024 год. Афганская сторона попросила Министерство энергетики Узбекистана решить инфраструктурные проблемы в энергетической сфере и увеличить объем поставок электроэнергии.

Министр энергетики Журабек Мирзамахмудов заверил DABS, что после ремонта трёх энергетических объектов подача электричества в Афганистан будет возобновлена.

В сентябре 2019 года предприятие «Национальные электрические сети» Узбекистана заключило контракт с Da Afghanistan Breshna Sherkat на поставку электроэнергии сроком на 10 лет. Замминистра энергетики Шерзод Ходжаев тогда сообщал, что объём поставок на первоначальном этапе составит 4,2 миллиарда кВт.ч с последующим увеличением до 6 миллиардов кВт.ч.

Узбекистан осуществляет регулярные поставки электроэнергии в Афганистан с 2002 года. За это время объём поставок увеличился с 62 миллионов кВт.ч до почти 2,6 миллиарда кВт.ч по итогам 2019 года. Ранее контракты на поставку заключались на ежегодной основе.