Президент поручил премьеру заключить годовые контракты с министрами соцсферы и установить им KPI
Президент Узбекистана поручил премьер-министру заключить с министрами социальной сферы, а также их заместителями и заместителями хокимов контракты сроком на год и установить для них KPI. Он подверг критике состояние дел в здравоохранении, образовании и науке.
Джахонгир Артыкходжаев назвал некоторых журналистов «ОПЖ» и попросил их «спуститься немного вниз»
Экс-хоким Джахонгир Артыкходжаев раскритиковал журналистов и блогеров, назвав некоторых ОПЖ — «организованными преступными журналистами». Он попросил их «немного спуститься вниз» и не считать себя «всей общественностью». По его словам, они не смогли бы выдержать конкуренции с иностранными СМИ.
Президент: Онкобольные покупают лекарства в 10 раз дороже, хотя выделяется достаточно средств
Президент Узбекистана подверг критике «игры», из-за которых лекарства не доходят до онкобольных. «Это происходит и в эндокринологии, и в кардиологии, и в экстренной службе». Он также подверг критике слабые борьбу со скрытым оборотом лекарств и работу по повышению культуры использования лекарств.
Президент поручил укрупнить вузы и обновить программы на основе зарубежных программ
Шавкат Мирзиёев поручил изучить вузы Узбекистана и принять программы по их укрупнению. Направления бакалавриата также планируется укрупнить и сократить их количество на 40%. Программы обучения обновят на основе зарубежных программ. Фонд «Эл-юрт умиди» перейдёт в подчинение Администрации президента.
3500 несовершеннолетних совершили преступления за год в Узбекистане
В 2023 году в Узбекистане было зарегистрировано 3500 преступлений, совершённых несовершеннолетними. Среди них было 2280 школьников. Президент отметил важность создания в школах системы формирования у детей «иммунитета к правонарушениям» путём воспитания их в духе патриотизма.
«Мы готовы сопровождать дело „Док-1“ Макс». Детский омбудсман — о выплате компенсаций родителям пострадавших и погибших детей
Детский омбудсман Сурайё Рахмонова выразила готовность сопровождать родителей в деле о сиропе «Док-1 Макс», после употребления которого в Узбекистане скончались минимум 69 детей.
«Не нужно демонизировать половое воспитание» — детский омбудсман
В Узбекистане есть расхожее мнение, что половое воспитание «как-то угрожает воспитанию, моральному облику ребёнка», отметила детский омбудсман Сурайё Рахмонова в интервью проекту Alter Ego. «Не надо его демонизировать. Просвещение не может быть угрожающим», — сказала она.
Блогер Отабек Сатторий вышел на свободу
Суд смягчил наказание сурхандарьинскому блогеру Отабеку Сатторий и выпустил его на свободу. Неотбытая часть наказания заменена на исправительные работы.
Ташкентский метрополитен обновит эскалаторы
В Ташкентском метрополитене начинается поэтапная замена устаревших эскалаторов на новые. В связи с этим с 10 февраля по 20 марта будет закрыт второй вестибюль станции метро «Халклар дустлиги», ведущий в сторону Tashkent City.
С четверга в Узбекистане значительно потеплеет
В начале недели в Узбекистане сохранится сухая погода. В среду по большинству областей пройдут дожди. С четверга температура воздуха днём будет постепенно повышаться до +12…+17 градусов, ночная будет в пределах +2…+7.
В «Инициативный бюджет» внедряется принцип «Один человек — один голос». Как он будет работать
В 2024 году в процесс голосования инициативного бюджетирования внедряется принцип «Один человек — один голос». Цель — предотвращение фактов с массовой покупкой SIM-карт для сбора голосов. Представитель Министерства экономики и финансов Узбекистана рассказал, как будет работать система.
Южная Корея в этом году предложит 100 тысяч рабочих мест для граждан Узбекистана
100 тысяч граждан Узбекистана в 2024 году смогут принять участие в конкурсе на свободные рабочие места в Южной Корее (на первом этапе — более 37 тысяч). В Агентстве внешней трудовой миграции объяснили требования и порядок подачи заявки.
Узбекистанский теннисист Денис Истомин завершил карьеру
Теннисист Денис Истомин после матча Узбекистана и Польши в рамках Кубка Дэвиса заявил о завершении карьеры в большом спорте. Он трижды участвовал в Олимпийских играх, завоевал золото Азиатских игр 2018 года, 2 серебряные медали на Гуанчжоу-2010 и бронзу на Инчеон-2014.
В мире
Правительство Казахстана ушло в отставку
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства страны, временным и. о. премьер-министра назначен его первый заместитель Роман Скляр.
Нидерландская Yandex N.V. заключила сделку по продаже бизнеса Яндекса консорциуму инвесторов
Нидерландская Yandex N.V. заключила сделку по продаже бизнеса консорциуму частных инвесторов в России во главе с менеджерами Яндекса. Под их контроль перейдут все сервисы и активы Yandex N.V., за исключением нескольких стартапов. В Узбекистане сервисы Яндекса «продолжат развиваться, как и прежде».
В Париже повысят втрое плату за парковку внедорожников
Жители Парижа поддержали трёхкратное увеличение стоимости парковки для внедорожников. Таким способом власти французской столицы хотят бороться с загрязнением воздуха от этого типа автомобилей и повысить безопасность дорожного движения.
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