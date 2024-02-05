Бывший хоким и предприниматель Джахонгир Артыкходжаев в подкасте «Лолазор» высказал своё отношение к средствам массовой информации и блогерам.

Отвечая на вопрос, насколько он близко к сердцу воспринимает критику со стороны журналистов и блогеров, предприниматель заявил, что «без иммунитета к критике он бы умер, поскольку такую критику не все могут выдержать».

По его словам, общее число подписчиков участников подкаста — блогера и юриста Хушнуда Худойбердиева, финансиста Отабека Бакирова, журналиста Мухрима Аъзамхужаева, журналиста и дизайнера Лазиза Хамидов — не превышает 1−1,5 миллионов человек, тогда как у одной актрисы может быть 5 миллионов.

«Вы со своим 1-миллионым голосом как будто всё решаете, как будто общественность идёт за вами, как будто вы супер. Вы же не обрежете эти слова? Вам так кажется. Спросите у молодого человека 30 лет, знаешь ли ты Хушнуда? Он спрашивает, какой Хушнуд? Я говорю, что это блогер. А он не знает. Он спрашивает, знаю ли я про [певицу] Мунису [Ризаеву] или Хамдама Собирова. Я спрашиваю про Отабека Бакирова, а он не знает и говорит, зачем они ему нужны. Я спрашиваю его: „Ты что, не общественность?“. Он говорит, что является частью общественности, но не понимает, зачем ему нужны [блогеры]», — отметил бывший хоким.

Предприниматель заявил, что «5−6 блогеров максимум с 1,5 млн подписчиков» считают себя правыми и говорят от имени общественности.

«Если Magic City не нравится 10 вашим подписчикам, то вы показываете это так, как будто это не нравится всему Узбекистану. Если посчитать число подписчиков, одновременно находящихся там людей (вероятно, имеются в виду актёры и певцы в том числе — ред.), то, возможно, выйдет 50 миллионов. Простите, но в последнее время у некоторых блогеров ноги оторвались от земли, не знаю, кем они себя считают, думают, что могут всё порешать», — заявил он.

Джахонгир Артыкходжаев попросил журналистов и блогеров «немного спуститься вниз».

«Не только вы являетесь общественностью. Общественность состоит не только из вас. Дрыгающаяся под музыку девочка [имеет популярность] больше вас. Вы набираете подписчиков через информацию. А [та девушка] делает это, показывая себя полуголой. Кто больше грешит? Я не знаю. Чтобы информация была верной, нужно взять мнение двух сторон… Вы можете изменить мнение общественности в определённой степени, но это не [весь] Узбекистан. Нужно немного спуститься вниз», — сказал он.

Предприниматель предложил журналистам и блогерам пройтись по центру Ташкента и узнать у людей мнение о нём.

«Я могу пойти в Старый город и поесть ханум и самсу. Наш народ мне оказывает уважение. На днях, когда был на рынке Чорсу, продавцы хлеба не хотели брать у меня деньги. Я обрадовался, но дал деньги», — заявил он.





При обсуждении вопроса о необходимости государственного разрешения при смене учредителей и продаже выделенной земли Джахонгир Артыкходжаев возразил и указал, что государство «не такое бесконтрольное, как вы себе представляете». По его словам, есть надзорные органы, которые обеспечивают неотвратимость наказания.

«Человек не успевает даже сказать: „Эй, здесь дело в другом. Вы послушайте!“ У вас есть такая вещь… Есть же ОПГ — организованная преступная группировка. А я говорю „ОПЖ“ — организованные преступные журналисты. Например, в 16:47 выходит пост у кого-то из вас. Чтобы перепечатать его, требуется минимум 3,5 минуты, но уже на 37-й секунде 16:47 минуты такой же пост сразу выходит у всех вас. Понимаете? Это случайность?» — спросил он.

Экс-хоким считает, что у каждого профессионала должен быть свой почерк, а «перепечатывание — это невоспитанность, отсутствие своего мнения».

«Я много раз наблюдал: в 16:47 [выходит пост], я говорю, что вот у того и у этих через 37 секунд выйдет. Я говорю: организованные преступные журналисты сейчас начнут. Я могу рассказать, кто это. Их где-то 12. Вы сами знаете их… Это случайность или ребята говорят: „Все готовы? Артыкходжаев пролил суп. Нажимаем кнопку, давайте“. Та-та-та!» — изобразил он стрельбу из автомата.

Предприниматель предложил журналистам представлять свой продукт за границей, чтобы «их уважали».

«Я смог экспортировать свою продукцию? А вы смогли экспортировать свою статью? Кто-то вас знает за границей, кроме узбеков?» — спросил он.

Отабек Бакиров объяснил, что цитирование его публикаций можно назвать экспортом, а Хушнудбек Худайбердиев отметил языковой барьер.

«У меня был барьер с техникой, с инженерами. Я привёз и технику, и инженеров. Если у вас действительно есть корона, то у вас должна быть группа людей, переводы на английский, это будет Bakirov Company или другое, не знаю. Вы не смогли экспортировать свою продукцию. Никто вас не слушает вас. Вы находитесь внутри круга в Ташкенте с 1,5 миллионами подписчиков… Извините за эмоциональность. Думаете, что сотрясёте всё. Возможно, сделаете это… Но вы не смогли экспортировать продукцию. Поэтому вы некачественный контент для иностранцев», — заявил Джахонгир Артыкходжаев.

Бизнесмен считает, что при вхождении иностранных СМИ в Узбекистан местные журналисты и блогеры не смогут выдержать конкуренцию.

«Я не знаю, какие это могут быть медиа. Это не моя сфера. Но если бы я занимался медиа, я бы не пил с вами чай. Я бы распылил вас. Смог объяснить вам?» — сказал он.

Его спросили про связь с закрывшимся в 2019 году проектом Togri.uz. «У меня не было такого. Если я что-то делаю, то делаю самое лучшее. Если бы моим делом была бы пресса, я бы сделал самое лучшее», — заявил он.

Джахонгир Артыкходжаев не считает СМИ телеканал Zo’r TV, который, по его словам, относится к его племяннику (хотя в 2021 году товарный знак телеканала принадлежал компании экс-хокима).

«Вы не сравнивайте Zo’r TV со своим контентом. Вы одна маленькая часть группы, а у Zo’r TV есть 10 млн просмотров. Это международный телеканал, за границей смотрят. Хотя это не на моём имени, мой племянник сам ведёт, в своё время взял. Просто со мной связывают… Если бы я занимался телеканалом, то там был бы другой контент», — сказал он.

Джахонгир Артыкходжаев ранее также высказался об уходе из политики и продаже парка Magic City.