С первого сезона инициативного бюджетирования на портале Open Budget в 2024 году будет внедрена система «Один человек — один голос». Об этом на пресс-конференции 31 января заявил директор Департамента Министерства экономики и финансов Узбекистана Шерзод Мухамедов, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

По его словам, министерство интегрировало специальную электронную базу данных с системой электронного правительства.

«Теперь, когда гражданин голосует за проект, его личность автоматически идентифицируется и принимается первый поданный им голос. Например, на мой паспорт оформлены четыре SIM-карты. Когда я голосую за проект с помощью своей первой SIM-карты, я получаю SMS-сообщение: „Уважаемый гражданин, ваш голос успешно принят“. В следующий раз, когда я попытаюсь проголосовать со своей второй SIM-карты, наша база автоматически проверит её и отклонит со словами: „Уважаемый гражданин, вы уже проголосовали по своему номеру телефона“», — рассказал он.

Представитель Минэкономики и финансов подчеркнул, что никаких изменений в самом процессе голосования за проекты «Инициативного бюджета» не произойдёт. Граждане будут голосовать за понравившийся им проект, как и прежде, им не требуется вводить дополнительные данные или иные сведения, подтверждающие их личность.

Шерзод Мухамедов сообщил, что среди граждан может возникнуть недопонимание из-за новой системы «Один человек — один голос».

«Во многих семьях на имя одного человека оформляется несколько SIM-карт. Например, предположим, что я через свой паспорт оформил номер сестре и родителям. Но они не смогут голосовать по проектам инициативного бюджета. Потому что, когда они будут голосовать, база данных министерства автоматически проверит, на чьё имя записан номер телефона. Неважно, кто использует SIM-карту, важно то, на чьё имя она оформлена», — сказал он.

Глава департамента Минэкономики предупредил граждан, что в этих случаях их голос не будет принят, то есть необходимо оформить SIM-карту на свой паспорт для голосования.

Он объяснит необходимость введения системы «Один человек — один голос».

«За последние два сезона граждане зарегистрировали на свои имена сотни и тысячи SIM-карт и собирали голоса, что вызывало недовольство людей, которые говорили, что принцип „Один гражданин — один голос“ на практике не работает. Например, в нашей махалле живёт тысяча человек, но десятки тысяч голосов были собраны путём покупки SIM-карт. Жители же соседней маахалли не могут купить SIM-карты и не могут набрать достаточное количество голосов», — рассказал Шерзод Мухамадиев.

По его словам, рассматривались различные варианты решения этой проблемы. В конечном итоге после обсуждения с общественностью, СМИ, журналистами и блогерами был выбран этот вариант, «во избежание трудностей для голосующих».

Новый сезон инициативного бюджетирования на портале Open Budget начался в Узбекистане с 1 февраля. Граждане могут предложить свои проекты для финансирования из местного бюджета. Процесс сбора инициатив от населения продлится до 20 февраля, затем с 21 февраля по 11 марта будет рассмотрение и отбор проектов, а 12−31 марта состоится голосование.

По предварительным подсчётам, на этот сезон из районных (городских) бюджетов на реализацию проектов «Инициативного бюджета» будет направлено свыше 3 трлн сумов (в предыдущий раз сумма составляла 1,31 трлн сумов).