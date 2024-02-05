Жители Парижа на городском референдуме 4 февраля поддержали трёхкратное увеличение стоимости парковки для внедорожников, пишет The Guardian. Таким способом власти хотят бороться с загрязнением воздуха от этого типа автомобилей.

За нововведение проголосовали 54,6% участников референдума. При этом явка составила около 6% от 1,3 млн парижан, которые могли принять участие в голосовании.

Новые тарифы, как ожидается, вступят в силу в сентябре этого года. Стоимость парковки внедорожников вырастет до 18 евро в центральных районах Парижа и до 12 евро — в остальных округах.

Тарифы будут распространяться на автомобили с обычными и гибридными двигателями массой более 1,6 тонн, а также на электромобили массой более двух тонн.

В мэрии Парижа также указали на проблемы с безопасностью дорожного движения, связанные с внедорожниками, которые в случае аварии «вдвое смертоноснее для пешеходов, чем стандартный автомобиль». Кроме того, они занимают больше общественного места как на дороге, так и на стоянке, утверждают парижские чиновники.

Примеру французской столицы собрались последовать и в Лондоне, отмечает The Guardian. «Внедорожники занимают больше места, и мы знаем, что есть проблемы с безопасностью дорожного движения, проблемы с выбросами углекислого газа и так далее», — заявил мэр Лондона Садик Хан, комментируя возможное повышение цен на парковку этих автомобилей в городе.

С сентября 2023 года в Париже также запрещена аренда электросамокатов. Такое решение было принято из-за увеличившегося количества аварий с их участием.