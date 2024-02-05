Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 февраля своим указом принял отставку правительства, сообщила его пресс-служба.

Исполнение обязанностей премьер-министра временно возложено на Романа Скляра, первого вице-премьера страны.

Члены правительства будут продолжать исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава.

Напомним, до сегодняшнего дня правительство возглавлял Алихан Смаилов, назначенный вскоре после трагических событий в Казахстане в январе 2022 года и последовавшей отставки Аскара Мамина.

Подробности о причинах отставки не приводятся.

Как пишет Tengrinews, на 7 февраля назначено расширенное заседание правительства, на котором, как анонсировал Касым-Жомарт Токаев, планируется подвести итоги социально-экономического развития и определить тактику дальнейших действий в этом направлении.