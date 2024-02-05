Для работы в Республике Корея приглашаются 100 тысяч граждан Узбекистана, сообщили в Агентстве внешней трудовой миграции.

8−14 февраля запланирована регистрация кандидатов, желающих работать на основании визы Е-9 в Республике Корея в следующих сферах (всего 37,4 тысячи рабочих мест):

  • в производственном секторе — 22 248;
  • в сельскохозяйственном секторе — 6 858;
  • в сфере обслуживания (работа в гостинице и на кухне) — 5 403 (в основном женщины);
  • в строительном секторе — 2 898.

Ссылка на анкету появится в канале агентства в указанные дни.

По данным агентства, средняя зарплата составляет 2000−2500 долларов.

Курсы корейского языка можно пройти в моноцентрах «Ишга мархамат» в регионах, которые организуются профессиональными преподавателями корейского языка Фонда короля Седжона.

Реклама на Газета.uz

Регистрация будет приостановлена после достижения указанной квоты. Кандидату следует выбрать только одно из направлений. Кандидат, зарегистрированный по направлению «судостроение» в 2023 году, с 2024 года может зарегистрироваться в другой отрасли.

После заполнения анкеты кандидатам необходимо провести оплату — 28 долларов через мобильное приложение Национального банка Узбекистана (НБУ).

Требования для участия в экзамене на знание корейского языка EPS-TOPIK (система разрешения найма на работу):

  • гражданин Узбекистана;
  • в возрасте от 18 лет (родившиеся до 1 февраля 2006 года) и до 40 лет (родившиеся после 2 февраля 1984 года);
  • знание корейского языка;
  • отсутствие запрета на выезд за границу;
  • здоров, не заражён инфекционным заболеванием;
  • отсутствие запрета на въезд на территорию Республики Корея;
  • не работал в Республике Корея по визе Е-9 или Е-10 более 5 лет;
  • отсутствие судимости в Узбекистане и не привлечённый к уголовной ответственности.

Данные, необходимые для регистрации:

  • номер телефона;
  • качественная цветная электронная копия заграничного паспорта — ламинированная сторона, размер файла от 55кб до 60кб (600×400 пикселей) в формате JPG;
  • качественная цветная фотография размером 3,5×4,5 с белым фоном (цвет верха не должен совпадать с фоном, размер файла должен быть от 13кб до 14кб (100×300 пикселей) в формате JPG. Порядок загрузки копии загранпаспорта и фотографии;
  • адрес проживания (область, район, махалля, улица и квартира). Информацию необходимо вводить только латиницей.

Адреса и контакты региональных отделений Агентства по внешней трудовой миграции для обращения. Дополнительные контакты: +998 71 202 33 55, 71 200 00 61.

Диверсификация трудовых миграционных потоков

Как мы сообщали ранее, работодатели Германии предлагают 50 тысяч свободных рабочих мест для узбекистанцев — официально, через Агентство по внешней трудовой миграции. Агентство также помогает пройти курсы немецкого языка перед отъездом.

На днях министр занятости и сокращения бедности Бехзод Мусаев также встречался с послом Канады в Узбекистане Аламом Хемсоном для обсуждения вопросов налаживания сотрудничества в сфере трудовой миграции.

Нынешние трудовые миграционные потоки из Узбекистана главным образом сосредоточены в нескольких близлежащих странах, в частности, в России и Казахстане, на которые приходится основная часть притока денежных переводов. Вместе с тем наблюдается постепенная географическая диверсификация таких потоков, отмечали ранее в Центральном банке Узбекистане. В частности, доля переводов из России сократилась с 87% до 78%.

В 2022 году из Центральной Азии в Великобританию прибыла почти четверть сезонных работников. Узбекистан занял второе место после Украины. Трудовой мигрант из Узбекистана в аэропорту Стамбула, летевший в Великобританию, сообщил корреспонденту «Газеты.uz», что направляется в Манчестер для сбора клубники. По его словам, минимальная оплата труда составляет 14 фунтов стерлингов в час (почти 200 тысяч сумов по курсу ЦБ на 9 апреля 2023 года).

Ранее президент Узбекистана сообщил, что большинство узбекистанцев за границей заняты на низкооплачиваемой работе. Хотя в рамках соглашений с развитыми странами поступили заказы на 150 тысяч рабочих, было отправлено только 9000. Минзанятости поручено обучить 100 тысяч граждан и направить на зарубежные предприятия.