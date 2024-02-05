Для работы в Республике Корея приглашаются 100 тысяч граждан Узбекистана, сообщили в Агентстве внешней трудовой миграции.
8−14 февраля запланирована регистрация кандидатов, желающих работать на основании визы Е-9 в Республике Корея в следующих сферах (всего 37,4 тысячи рабочих мест):
- в производственном секторе — 22 248;
- в сельскохозяйственном секторе — 6 858;
- в сфере обслуживания (работа в гостинице и на кухне) — 5 403 (в основном женщины);
- в строительном секторе — 2 898.
Ссылка на анкету появится в канале агентства в указанные дни.
По данным агентства, средняя зарплата составляет 2000−2500 долларов.
Курсы корейского языка можно пройти в моноцентрах «Ишга мархамат» в регионах, которые организуются профессиональными преподавателями корейского языка Фонда короля Седжона.
Регистрация будет приостановлена после достижения указанной квоты. Кандидату следует выбрать только одно из направлений. Кандидат, зарегистрированный по направлению «судостроение» в 2023 году, с 2024 года может зарегистрироваться в другой отрасли.
После заполнения анкеты кандидатам необходимо провести оплату — 28 долларов через мобильное приложение Национального банка Узбекистана (НБУ).
Требования для участия в экзамене на знание корейского языка EPS-TOPIK (система разрешения найма на работу):
- гражданин Узбекистана;
- в возрасте от 18 лет (родившиеся до 1 февраля 2006 года) и до 40 лет (родившиеся после 2 февраля 1984 года);
- знание корейского языка;
- отсутствие запрета на выезд за границу;
- здоров, не заражён инфекционным заболеванием;
- отсутствие запрета на въезд на территорию Республики Корея;
- не работал в Республике Корея по визе Е-9 или Е-10 более 5 лет;
- отсутствие судимости в Узбекистане и не привлечённый к уголовной ответственности.
Данные, необходимые для регистрации:
- номер телефона;
- качественная цветная электронная копия заграничного паспорта — ламинированная сторона, размер файла от 55кб до 60кб (600×400 пикселей) в формате JPG;
- качественная цветная фотография размером 3,5×4,5 с белым фоном (цвет верха не должен совпадать с фоном, размер файла должен быть от 13кб до 14кб (100×300 пикселей) в формате JPG. Порядок загрузки копии загранпаспорта и фотографии;
- адрес проживания (область, район, махалля, улица и квартира). Информацию необходимо вводить только латиницей.
Адреса и контакты региональных отделений Агентства по внешней трудовой миграции для обращения. Дополнительные контакты: +998 71 202 33 55, 71 200 00 61.
Диверсификация трудовых миграционных потоков
Как мы сообщали ранее, работодатели Германии предлагают 50 тысяч свободных рабочих мест для узбекистанцев — официально, через Агентство по внешней трудовой миграции. Агентство также помогает пройти курсы немецкого языка перед отъездом.
На днях министр занятости и сокращения бедности Бехзод Мусаев также встречался с послом Канады в Узбекистане Аламом Хемсоном для обсуждения вопросов налаживания сотрудничества в сфере трудовой миграции.
Нынешние трудовые миграционные потоки из Узбекистана главным образом сосредоточены в нескольких близлежащих странах, в частности, в России и Казахстане, на которые приходится основная часть притока денежных переводов. Вместе с тем наблюдается постепенная географическая диверсификация таких потоков, отмечали ранее в Центральном банке Узбекистане. В частности, доля переводов из России сократилась с 87% до 78%.
В 2022 году из Центральной Азии в Великобританию прибыла почти четверть сезонных работников. Узбекистан занял второе место после Украины. Трудовой мигрант из Узбекистана в аэропорту Стамбула, летевший в Великобританию, сообщил корреспонденту «Газеты.uz», что направляется в Манчестер для сбора клубники. По его словам, минимальная оплата труда составляет 14 фунтов стерлингов в час (почти 200 тысяч сумов по курсу ЦБ на 9 апреля 2023 года).
Ранее президент Узбекистана сообщил, что большинство узбекистанцев за границей заняты на низкооплачиваемой работе. Хотя в рамках соглашений с развитыми странами поступили заказы на 150 тысяч рабочих, было отправлено только 9000. Минзанятости поручено обучить 100 тысяч граждан и направить на зарубежные предприятия.