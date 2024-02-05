Вопросы воспитания и духовности являются одними из самых актуальных для школ, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании в понедельник. Об этом сообщил его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

В 2023 году в стране было зарегистрировано 3500 преступлений, совершённых несовершеннолетними. Среди них было 2280 школьников, сообщил президент.

Ответственность за такое положение дел возлагается на директоров школ, отметил он. Но хокимы, входящие в состав Национальной комисси по делам детей не посещают школы и раз в неделю, чтобы интересоваться условиями и воспитанием детей, указал президент.

Шавкат Мирзиёев сообщил, что по этой причине штат инспекторов-психологов в школах будет передан от МВД в систему Национальной гвардии.

Глава государства отметил необходимость создания системы формирования у детей «иммунитета к правонарушениям» путём воспитания их в духе патриотизма.

Он подчеркнул важность разработки конкретных мер по решению имеющихся проблем путём организации системы содержательного проведения свободного времени, профессиональной ориентации, воспитания и совместной работы с родителям учащихся и активистов махаллей.

Президент рекомендовал председателям махаллей каждый месяц встречаться в школах с родителями учащихся для обсуждения атмосферы в махалле и школе.

Он отметил необходимость увеличения количества встреч в школах с известными поэтами и писателями, спортсменами, ветеранами и людьми, имеющими авторитет в обществе.

Кроме того, Шавкат Мирзиёев поручил организовать поставку в махалли и образовательные учреждения национального контента, служащего воспитанию детей и расширению кругозора родителей, говорится в сообщении.

Президент поставил задачу запустить электронную платформу диалога «школа — родители — махалля».

Он подчеркнул важность создания на основе анализа социальных сетей, ставших популярными среди молодёжи, пособий для родителей и учащихся на доступном языке по защите от вредного влияния соцсетей и использования их позитивных сторон.

Для родителей планируется выпустить материалы об адаптации детей к школе, воспитании любви к чтению, хорошем поведении, навыках общения с окружающими, формированию стремления к обучению, выборе профессии, подготовке к жизни в обществе.

«Если внедрить перечисленные выше инициативы в практику, у родителей появится ответственность, у учителей — обязанности, у учащихся — доверие, у сферы образования и воспитания — качество, а в махалле — контроль», — подчеркнул президент.