Министерство высшего образования, науки и инноваций должно провести изучение 116 вузов в Узбекистане и разработать программы по их укрупнению и присвоению им статусов «национального», «государственного» университетов, либо академии или института. Такое поручение президент Узбекистана дал на совещании в понедельник, передаёт пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

Направления бакалавриата также планируется укрупнить и сократить их количество на 40%. Программы обучения по этим направлениям должны быть обновлены на основе программ вузов, входящих в мировой Топ-300.

Шавкат Мирзиёев отметил необходимость поэтапного перевода с иностранных языков передовых учебников по точным и фундаментальным наукам.

Десятки направлений образования в бакалавриате не отвечают требованиям рынка труда. Многие вузы перешли на кредитно-модульную систему, однако не создана система, выявляющая способности студентов, сказал он.

В текущем году в стране планируется запустить 122 новых крупных проекта. Это означает, что в ближайшие годы потребуются 10 тысяч инженеров и технологов, умеющих работать со сложными технологиями. Но вузы способны готовить только 20% таких специалистов, отметил президент.

Сегодня только 9% молодых людей, уезжающих учиться за рубеж через фонд «Эл-юрт умиди», обучаются по направлениям инженерного дела и технологий.

Теперь при отправке молодёжи за рубеж за счёт средств фонда приоритет будет отдаваться подготовке высококвалифицированных инженеров и технологов, заявил Шавкат Мирзиёев.

Он также сообщил, что фонд перейдёт в подчинение Администрации президента.

«Газета.uz» ранее сообщала, что власти рассматривают возможность переноса в Сергелийский район и объединения Ташкентского государственного экономического университета и Ташкентского финансового института. В будущем планируется поэтапно укрупнять (объединять) и другие вузы исходя из их мощностей и научного потенциала.