Нидерландская компания Yandex N.V. заключила сделку по продаже бизнеса Яндекса за 475 млрд рублей консорциуму частных российских инвесторов. Соответствующий релиз компания распространила 5 февраля.

«Yandex N.V. перестанет быть головной компанией группы. До 31 июля 2024 года она сменит название и прекратит использовать бренды Яндекса», — говорится в сообщении.

Новой головной компанией Яндекса станет Международная компания акционерное общество (МКАО) «Яндекс», — как отмечается в релизе, частная и независимая компания, акции которой будут торговаться на Московской бирже.

Генеральным директором Яндекса останется Артём Савиновский. Яндекс сохранит бизнесы, сервисы и активы группы Yandex N.V. за исключением зарубежных стартапов (Nebius, Toloka, Avride и TripleTen) и дата-центра в Финляндии. Яндекс предоставит Yandex N.V. ограниченные права на использование части своих технологий до конца 2024 года.

Основным владельцем МКАО «Яндекс» будет закрытый паевый инвестиционный фонд «Консорциум.Первый» во главе с менеджерами Яндекса. Кроме них в консорциуме ещё четыре пайщика:

структура Александра Чачава, предпринимателя и основателя венчурного фонда LETA Capital;

структура Павла Прасса, генерального директора одного из крупнейших специализированных депозитариев «ИНФИНИТУМ»;

структура группы «ЛУКОЙЛ»;

структура Александра Рязанова, многопрофильного инвестора и предпринимателя.

«Ни у одного из пайщиков нет контролирующей доли», — подчёркивается в сообщении. «Консорциум.Первый» сможет номинировать шесть из десяти членов совета директоров МКАО «Яндекс».

Команда менеджеров Яндекса сохранит управление компанией и право принятия ключевых решений. Для этого создан «Фонд менеджеров», который получит специальные права и право вето при принятии решений по особым вопросам на совете директоров и общем собрании акционеров. В числе таких вопросов — реорганизация группы, утверждение бюджета, одобрение крупных сделок и изменения в уставе. «Фонд менеджеров» сможет номинировать двух из десяти членов будущего Совета директоров МКАО «Яндекс».

В сообщении говорится, что Яндекс продолжит развивать поисковые, городские, развлекательные и образовательные сервисы, а также облачные технологии, автономные автомобили, технологии искусственного интеллекта и другие перспективные направления.

Отметим, учредителями двух юридических лиц сервисов Yandex Go и Yandex Eats в Узбекистане выступали нидерландские компании MLU B.V. и Foodtech & Delivery B.V. соответственно. Эти компания являются «дочками» Yandex N.V., в июне 2023 они были присоединены к головной компании Yandex N.V. для упрощения корпоративной структуры перед разделением бизнеса. В пресс-службе Яндекса «Газете.uz» сообщили, что «сервисы продолжат развиваться, как и прежде».

Согласовать сделку по продаже бизнеса Яндекса должны акционеры Yandex N.V. и регулирующие органы.