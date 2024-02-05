В понедельник и вторник по территории Узбекистана сохранится сухая погода, лишь по Каракалпакстану и Хорезмской области во вторник к вечеру местами возможны осадки (дождь, снег), в основном небольшой интенсивности, сообщил Узгидромет.

В среду осадки, преимущественно в виде дождя, пройдут по большинству областей страны. По Каракалпакстану и Хорезмской области без осадков.

Во второй половине рабочей недели, 8−9 февраля, по территории Узбекистана вновь установится сухая погода. Лишь по Ташкентской области и областям Ферганской долины ночью и утром 8 февраля местами возможны осадки (дождь, снег).

По горным районам 7−8 февраля снег, местами сильный. В отдельных районах страны возможен туман.

6−8 февраля местами возможно усиление ветра до 17−22 м/с, в отдельных районах — с порывами до 25−27 м/с.

Преобладающая температура воздуха 5−7 февраля ночью 0…+5, днём — +7…+12, местами — до 15 градусов Цельсия. 8−9 февраля ночью +2…+7 градусов, днём — постепенное повышение до +12…+17.

Погода в Ташкенте

В понедельник и вторник без осадков. Температура ночью будет в пределах +1…+3 градусов, днём в понедельник +9…+11 градусов, во вторник потеплеет до +13…+15.

7 февраля временами дождь. 8 февраля ночью и утром осадки (дождь, снег), днём без осадков. 9 февраля без осадков.

Температура 7−9 февраля ночью будет в пределах +3…+6 градусов, днём 7 февраля — +7…+9 градусов, 8−9 февраля — постепенное повышение до +15…+17.