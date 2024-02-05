Уполномоченная по правам ребёнка Сурайё Рахмонова в интервью проекту Alter Ego прокомментировала уголовное дело о сиропе «Док-1 Макс», после приёма которого скончались минимум 69 детей в Узбекистане.

Сурайё Рахмонова была избрана детским омбудсманом в октябре прошлого года, уже после того того, как произошло массовое отравление детей. Она изучила дело и сейчас следит за судебным процессом.

«На сегодняшний день до сих пор идёт судебный процесс, и поскольку пока ещё окончательного судебного решения принято не было, мне сложно судить, насколько исполняется [выплата компенсаций]. Конечно, в рамках самого уголовного дела компенсации могут выплачиваться и в процессе. Но все-таки последнюю точку ставит приговор суда, после него начинается исполнение. Там система уже работает автоматически», — заявила она.

Сурайё Рахмонова подчеркнула, что это резонансный случай со множеством жертв среди детей, поэтому детский омбудсман готова сопровождать дело.

«С точки зрения интересов и морального ущерба родителям мы будем сопровождать это дело. Если родители, конечно, изъявят такое желание», — сказала она.

Детский омбудсман напомнила, что в конце января был подписан указ президента о внедрении новой системы фармакологического надзора. Документ является «реакцией на такие случаи», считает она.

«Как я понимаю, сейчас ведётся системная работа по недопущению таких случаев в дальнейшем. Моя позиция как детского омбудсмена по этому вопросу: право ребёнка на здоровье — это его основное базовое право. И без соблюдения, без обеспечения это права мы даже не можем говорить о других правах. То есть, это основное. Когда в обществе, в стране случаются такие случаи массового отравления, это очень серьёзный сигнал, что есть сбой в системе и что её надо пересмотреть», — заявила Сурайё Рахмонова.

Детский омбудсман также считает, что в сферах, связанных с массовым потреблением лекарственных препаратов, детских препаратов, должны действовать очень строгие стандарты.

«И это этот алгоритм должен работать от А до Я — с момента ввоза в страну какого-то импортного препарата, его закупа до применения ребёнком… Вся эта система должна быть выстроена без малейших рисков. Минимизация человеческого фактора путём цифровизации, путём исключения различных эксклюзивных прав, эксклюзивных возможностей. Должна действовать жёсткая аттестация сотрудников Минздрава, которые соблюдают этот алгоритм, которые ответственны за то, что потребляют дети», — подчеркнула она.

Сурайё Рахмонова признала, что в Узбекистане не наблюдается такая же политическая ответственность, как в других странах, когда профильные руководители добровольно подают в отставку после таких случаев.

«Может быть, это будет в дальнейшем. Но сам факт того, что по каждому случаю принимаются законные меры, что люди привлекаются к ответственности, это, наверное, важнее. То есть такие факты не должны быть безнаказанными. И наказание за такие случаи, за такие преступления должны быть очень жёсткие. Потому что речь идёт о здоровье нации, о здоровье детей», — считает Сурайё Рахмонова.

Заместитель министра здравоохранения Эльмира Баситханова ранее заявила, что семьям детей, которые скончались после приёма сиропа «Док-1 Макс», будет выплачена компенсация, если расследование подтвердит связь смерти с препаратом. Отец ребёнка, ставшего инвалидом после приёма сиропа, рассказал, что для проведения операций они получили ордер на бесплатное лечение, но все лекарства купили сами. Ни Министерство здравоохранения, ни кто-либо из подсудимых не оказывали помощь, добавил он.

Подробнее с репортажами «Газеты.uz» из зала суда, где рассматривает дело «Док-1 Макс», можно ознакомиться по ссылке.