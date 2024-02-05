Узбекистанский теннисист Денис Истомин завершил карьеру в большом спорте. Об этом сообщил сам спортсмен после матча Узбекистана и Польши в рамках Кубка Дэвиса, который проходил на Humo Arena, пишет пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Денис Истомин провёл показательный прощальный матч против узбекского молодого теннисиста Амира Милушева. После этого на корт вышли министр спорта Узбекистана Адхам Икрамов, генеральный секретарь НОК Ойбек Касимов, председатель Федерации тенниса Алишер Мирсоатов и генеральный секретарь Федерации Ирода Туляганова.

Адхам Икрамов подчеркнул роль Дениса Истомина в узбекском спорте, его вкладе в развитие этой дисциплины в стране. Денис Истомин, в свою очередь, поблагодарил за оказанное ему внимание и поддержку.





За свою карьеру Денис Истомин участвовал в летних Олимпийских играх Лондон-2012, Рио-2016 и Токио-2020. Он выиграл золото на Азиатских играх 2018 года в Индонезии, а также 2 серебряные медали на Гуанчжоу-2010 и бронзовую награду на Инчеон-2014.

В 2012 году спортсмен поднялся до 33-го места в мировой табели о рангах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На турнирах под флагом этой международной организации Денис Истомин дважды (в 2015 и 2017 годах) становился триумфатором. За эти результаты удостоен почётного звания заслуженного спортсмена Узбекистана.

Национальный Олимпийский комитет Узбекистана выразил спортсмену благодарность за достойный вклад в развитие узбекского спорта.