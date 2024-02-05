Уполномоченная по правам ребёнка (детский омбудсман) Сурайё Рахмонова в интервью проекту Alter Ego высказалась об отсутствии системного полового воспитания в Узбекистане.

Она обратила внимание на то, что по мнению некоторых членов общества половое воспитание «как-то угрожает воспитанию, моральному облику ребёнка». Сурайё Рахмонова считает, что это подмена понятий, поскольку половое воспитание — это просвещение.

«Не надо его демонизировать. Просвещение не может быть угрожающим или же наносить какой-то вред. Оно просвещает ребёнка. И в целом, если мы говорим о половом воспитании, это же не просто изучение полов или анатомии, это абсолютно другое. Там целый ряд аспектов, связанных с пониманием того, что такое репродуктивные права человека, репродуктивная система человека, что такое личные границы, безопасность. С какого момента и какие риски сексуального насилия могут быть, с чего они начинаются и как это предотвратить. То есть здесь целый пласт вопросов, о которых наши дети должны знать», — сказала детский омбудсман.

Сурайё Рахмонова задалась вопросом, где если не в школе дети должны получать основы полового воспитания. В то же время она признала, что это «деликатный вопрос, который «требует особой компетенции».

По её мнению, половое воспитание в школах можно внедрять поэтапно и в рамках факультативов, а не обязательной школьной программы.

«Можно провести несколько пилотных проектов в нескольких школах, как пойдёт, и с учётом пожеланий родителей. Это обязательно, потому что во многих странах, в которых это действует, родители решают, нужен этот факультатив их ребёнку или нет. То есть здесь можно мягко и бережно, понемногу входить в эту систему просвещения. Вот эти стереотипы, связанные с [представлением полового воспитания] чем-то таким ужасным… Половое просвещение не может быть ужасным, оно даёт дополнительное образование ребёнку. Где ещё он этому будет учиться? В интернете? У сверстников?» — спросила она.

В ноябре 2020 года председатель Сената и Комиссии по вопросам гендерного равенства Танзила Нарбаева заявила, что вопросы полового воспитания не должны быть табуированной темой. Разъяснения должны проводиться с дошкольных учреждений «в соответствии с возрастом», а в школах и вузах должны обсуждаться вопросы создания семьи, репродуктивного здоровья, родов, предохранения, родственных браков и другие.

В августе 2019 года сообщалось, что учебные программы по репродуктивному здоровью и половому воспитанию так и не были разработаны Минздравом и министерствами в сфере образования, несмотря на то, что на тот момент прошло уже более полугода с момента вступления в силу закона о репродуктивном здоровье.

Постановлением президента от 21 декабря 2023 года планируется включить «цикл тем, обеспечивающих подготовку к семье», в школьные программы предметов «Биология» и «Воспитание».