Узбекистан планирует развивать с Россией газовое сотрудничество на долгосрочной перспективе. Об этом 1 ноября на Петербургском международном газовом форуме заявил министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов.

По его словам, в Узбекистане ежегодный прирост населения составляет почти 1 миллион человек, а экономика растёт почти на 6%, что требует роста потребления энергоресурсов как минимум на 10−15%.

«Только за последние шесть лет потребление электроэнергии выросло на 40%, и мы до 2030 года ожидаем такой же рост. Естественно, встаёт вопрос, как это обеспечить? Действительно, мы газодобывающая страна, которая раньше была нетто-экспортёром [газа], но в нынешних условиях мы для обеспечения отраслей экономики и населения природным газом уже вынуждены импортировать», — сказал он.

Узбекистан сейчас импортирует газ из Туркменистана и с 7 октября — из России.

«Мы намерены на этом не останавливаться. Мы намерены развивать это сотрудничество на долгосрочную перспективу. Несмотря на то, что у нас очень амбициозные планы по внедрению возобновляемой энергетики — хотим увеличить долю солнечной, ветровой энергетики, [создать новые] системы хранения [электроэнергии], работаем по гидроэнергетике — от газа не откажемся. В настоящее время 75% генерации электроэнергии [происходит] за счёт газа», — сообщил министр.

Журабек Мирзамахмудов отметил, что доля газа в структуре генерации будет снижаться, «но с учётом роста потребления электроэнергии в суммарном выражении в мощностях будет оставаться такой же».

«Наряду с новыми генерирующими мощностями в сфере ВИЭ, также вводим новые генерирующие мощности по газу. Только в этом году вводим 1,5 ГВт новой парогазовой установки… При сохранении уровня потребления природного газа в общей генерации мы планируем увеличить выработку электроэнергии за счёт газовой генерации почти в два раза. То есть природный газ нам нужен, и в этом направлении будем работать», — сказал он.

Кроме того, Узбекистан и Россия намерены увеличить переработку газа в сфере газохимии в 2−3 раза, отметил глава Минэнерго.

Журабек Мирзамахмудов в кулуарах форума сообщил журналистам, что Узбекистан обсуждает с «Газпромом» будущие объёмы поставок российского газа, в основном на пиковый осенне-зимний период. Ранее он заявил, что из России уже поставлено около 300 млн кубометров газа.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что к середине 2024 года Россия, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан планируют определиться с обязательствами в области сотрудничества по поставкам и транзиту газа на 15 лет. Компания выразила готовность задействовать и другие системы газопроводов этих стран.