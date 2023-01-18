Агентство по управлению государственными активами Узбекистана сообщило о продаже предприятия «Ферганаазот» — одного из крупнейших производителей минеральных удобрений, сообщила пресс-служба АУГА.

Сделка о реализации 99,02% госпакета заключена с сингапурской компанией Indorama Corporation Pte. Ltd.

К покупке объекта проявили интерес 10 претендентов, которых проверили объявленным квалификационным критериям, включая отсутствие в международных санкционных списках. На следующий этап отбора прошли 4 претендента.

По данным агентства, компания Indorama Corporation выступила с наилучшим предложением — выкупная стоимость 140 млн долларов ($130 млн и 107 млрд сумов). При этом инвестор взял обязательство инвестировать 100 млн долларов для модернизации предприятия.

«На основе анализа, проведённого с привлечением Deloitte и Международной финансовой корпорации (IFC), считается, что в текущих условиях неопределённости в мировой экономике, турбулентности на товарных рынках и высоких рисках глобальной рецессии, ценовые параметры сделки являются обоснованными и соответствуют интересам экономики Узбекистана», — говорится в сообщении.

В АУГА ожидаются, что Indorama как один из крупнейших производителей минеральных удобрений способна провести полную модернизацию «Ферганаазота», общий износ производственных мощностей которого в настоящее время составляет более 80%.

Кроме того, инвестор взял обязательства по сохранению всех действующих социальных программ предприятия, сохранение численности и уровня зарплаты работников, организации обучения сотрудников, а также разработке программы современного экологического контроля. Примечательно, что в марте 2022 года исполнительный директор Indorama Corporation Пракаш Кежривал выступал против таких обязательств.

Стороны подписали соглашение о купле-продаже 16 января в рамках бизнес-форума в Сингапуре в преддверии визита президента Шавката Мирзиёева в эту страну.

Однако сделка будет полностью закрыта только по итогам решения вопросов по «обеспечению поставки природного газа и создание свободного рынка для выпускаемой им продукции с урегулированием нормы в соответствующих нормативно правовых актах», говорится в сообщении.

Глава Агентства по управлению госактивами Акмалхон Ортиков также высказался о планах по приватизации «Ферганаазот», которая ожидалась до конца года. Международная финансовая корпорация (IFC) — стратегический партнёр агентства по приватизации этого объекта — задалась вопросом, как будет обеспечиваться гарантия вложений инвестора с учётом того, что предприятие работает на природном газе.

«Мы должны обеспечить инвестору гарантированное обеспечение газом минимум на 10 лет… В „Ферганаазот“ сегодня работают около 5500 человек. Завтра после продажи завода, если будут перебои в газоснабжении и другие непредвиденные обстоятельства, предприниматель будет вынужден пересмотреть рабочие места», — отмечал он.

Глава АУГА считает, что за счёт бесперебойного обеспечения сырьём удастся сохранить рабочие места, а инвестор будет с уверенностью вкладывать средства в развитие предприятия.

Indorama Corporation — международный промышленный конгломерат с более чем 160 производственными площадками в 38 странах. Компания является одним из ведущих мировых производителей удобрений, полимеров, промышленных химикатов, волокон, текстиля, сельскохозяйственных и медицинских перчаток с более чем 45 тысяч сотрудников.

Корпорация активно инвестирует в Узбекистан с 2010 года, и развивает проекты в сфере текстиля, сельского хозяйства и производства удобрений, на которых работают более 3000 местных сотрудников. В частности, компания с 2019 года владеет Kokand Fertilizers and Chemicals, которая была создана на базе Кокандского суперфосфатного завода после приватизации.

«Ферганаазот» создана в 1962 году. Является одним из крупнейших производителей минеральных азотных удобрений, дефолиантов и ацетатов целлюлозы. Суммарные производственные мощности составляют 2,8 млн тонн удобрений в год. Чистая прибыль в последние годы только растёт: в 2019 — 220 млрд сумов, в 2020 году — 292,6 млрд сумов, в 2021 году — 348,7 млрд сумов, за девять месяцев 2022 года — 299,7 млрд сумов.