Статистические данные Узбекистана и Китая по экспорту газа сильно разнятся даже с учётом стоимости транзита газа, что может свидетельствовать о неучтённом экспорте голубого топлива, несмотря на заявления властей о приостановке поставок. К такому выводу пришла «Газета.uz», предварительно изучив данные Агентства статистики при президенте Узбекистана и Главного таможенного управления КНР.

По данным Агентства статистики, в 2022 году Узбекистан экспортировал газ на 910,9 млн долларов. Большая часть поставок пришлась на Китай.

Китайская сторона сообщила об импорте узбекского газа на 1,07 млрд долларов, что на 159,5 млн долларов, или 18,2%, больше данных Узбекистана. Разница может быть больше, если будут раскрыты объёмы экспорта в Кыргызстан, куда за 10 месяцев поставлено газа на 5,2 млн долларов.

«Газета.uz» уже писала о различиях в статистических данных по газу. В частности, в ноябре Узбекистан сообщал об экспорте в Китай газа всего на 39,6 млн долларов, но китайская сторона заявила об импорте узбекского газа на 114,2 млн долларов (разница почти в 3 раза).

В ответ министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов сообщал, что Китай включает в свою статистику стоимость услуги по транзиту через Узбекистан туркменского газа.

«Газета.uz» сопоставила данные и выяснила, что большая разница сохраняется даже с учётом стоимости транзита.

Транзит и расхождения

Агентство статистики при президенте (бывший Госкомстат) никогда не раскрывало структуру услуг во внешнеторговом обороте Узбекистана, поэтому нельзя точно сказать, сколько Узбекистан получает за транзит газа из Туркменистана в Китай. Транзит осуществляет компания Asia Trans Gas, учреждённая в 2008 году «Узбекнефтегазом» и Trans-Asia Gas Pipeline Company (TAPLine, дочернее предприятие китайской государственной компании CNPC) с равными долями по 50%.

По данным агентства, Узбекистан не экспортировал газ в декабре, однако Китай заявил об импорте на 40,1 млн долларов. Если данные верны, то 40,1 млн долларов будет считаться суммой транзита туркменского газа. Туркменистан в декабре экспортировал газ на 975,6 млн долларов.

Исходя из этих данных, «Газета.uz» подсчитала примерную стоимость транзита в разрезе каждого месяца и сравнила данные (в млн долларов США).





*Здесь суммируется общая разница между статистическими данными, то есть отрицательные значения также считаются расхождением, поэтому они включаются в общую сумму как положительная цифра.

Если учитывать стоимость транзита, то данные КНР должны быть всегда больше, однако в 5 из 12 месяцев (февраль, март, апрель, июль и август) статистика Узбекистана по экспорту превышала данные китайской стороны, хотя Туркменистан не приостанавливал поставки. Разница варьируется от 0,1 до 64,9 млн долларов.

Если посмотреть на положительную разницу (данные Китая больше Узбекистана), то можно увидеть суммы от 14,8 млн до 74,6 млн долларов.

Общая сумма всех разниц за год составляет 387,4 млн долларов. По данным «Газеты.uz», Узбекистан за транзит газа в 2022 году получил около 400 млн долларов.

Если вычесть примерную стоимость услуги транзита, то данные КНР и Узбекистана должны быть близкими, однако и в этом случае наблюдаются большие расхождения в статистике — от -0,76 млн до 66,89 млн долларов.

На данные может оказать влияние ценовой фактор, то есть стоимость газа может меняться каждый месяц. Неизвестно, по какой цене Туркменистан продаёт газ Китаю. Для учёта этого фактора можно попробовать использовать цены, по которым Узбекистан покупает туркменский газ. В частности, Туркменистан поставлял газ в феврале, марте, мае, июне и ноябре (у «Газеты.uz» есть данные только за 11 месяцев, кроме декабря). Стоимость 1000 кубометров составляла 117, 112, 204, 115 и 131,6 доллара соответственно.

Если использовать для сравнения цены за февраль (117), март (112) и июнь (115), то в этим месяцы разница с учётом транзита в таблице выше должна быть минимальной, однако цифры сильно различаются.

Такие данные могут свидетельствовать о дополнительном экспорте голубого топлива. По данным источников «Газеты.uz», в июле 2022 года одной из частных компаний в Узбекистане были предоставлены эксклюзивные права на экспорт газа. В частности, в декабре экспорт из Узбекистана продолжился, несмотря на заверения властей о сокращении или приостановке поставок.

В декабре и январе в Узбекистане произошёл энергокризис, связанный с перебоями в поставках газа, электричества и теплоснабжения. Из-за снижения давления газа и подачи топлива на ТЭС произошли многочасовые отключения электричества. Котельные столкнулись с нехваткой газа, из-за чего снизилось производство теплопередачи. Это, в свою очередь, привело к увеличению потребления электроэнергии. В результате наблюдались аварии на трансформаторных станциях и линиях электропередачи, а тепловые электростанции, которые на 80% работают на газе, не могли вырабатывать дополнительный объём электричества.

Президент Шавкат Мирзиёев ранее подверг критике министра энергетики Журабека Мирзамахмудова за то, что он допустил в 2022 году снижение добычи газа зарубежными компаниями на 1,5 млрд кубометров, из-за чего населению не было поставлено 20% ежегодного потребления газа.