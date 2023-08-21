«Узбекнефтегаз» снизил прогноз по добыче природного газа на 2023 год — с 34,1 млрд до 32,3 млрд кубометров. Об этом «Газете.uz» сообщил первый заместитель председателя правления по вопросам трансформации Бехзод Усманов.

«[Прогноз по добыче] чуть меньше. Где-то на 1,8 млрд кубометров. Это произошло за счёт того, что наши прогнозы по истощению текущих [месторождений] не оправдались. Они истощаются быстрее. Наши мероприятия [по увеличению добычи] недостаточны, чтобы поддерживать уровень добычи на уровне 34,1 млрд кубометров», — сказал Бехзод Усманов.

По его словам, для проведения геологоразведочных работ и выявления новых месторождений требуется больше инвестиций.

Прогноз добычи газа до 2026 года Бехзод Усманов озвучивал в ноябре 2022 года на Ташкентском экономическом форуме. Тогда он заявил, что в 2023 году планируется произвести 34,1 млрд кубометров газа, включая 1,8 млрд кубометров за счёт проведения геологоразведочных работ. Но уже в феврале прогноз был снижен до 32,8 млрд, а теперь до 32,3 млрд кубометров.





Судя по графику, естественная добыча на текущих месторождениях будет падать и дальше, поскольку для поддержания производства на уровне 34,1 млрд кубометров в 2024 году требуется компенсировать 4,6 млрд кубометров газа за счёт геологоразведки, в 2025 году — 7,1 млрд кубометров, в 2026 году — 9,6 млрд кубометров.

На сегодняшний день «Узбекнефтегаз» владеет около 50% всех нефтегазовых месторождений (118 из 290). Напомним, в прошлом году добыча составила 51,66 млрд кубометров, что на 4%, или на 2,1 млрд кубометров меньше, чем в 2021 году (53,8 млрд). 32,2 млрд кубометров (по прогнозу было 34 млрд) или 62,3% добычи пришлись на «Узбекнефтегаз», что делает компанию крупнейшим производителем газа в Узбекистане.

Кроме того, в Узбекистане производство газа за первое полугодие по сравнению с аналогичным периодом прошлого года упало на 9,6%, или на 2,51 млрд кубометров — до 23,56 млрд кубометров.

Комментируя резкое падение добычи газа в Узбекистане, министр энергетики Журабек Мирзамахмудов ранее сообщил, что со второй половины этого года «динамика изменится в позитивную сторону». По его словам, в основном снижение производства газа пришлось на «Узбекнефтегаз», поскольку «75−80% месторождений компании уже выработаны».