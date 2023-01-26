Министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов на встрече с журналистами в среду озвучил план подготовки к следующему осенне-зимнему сезону, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

По его словам, во-первых, отдалённые районы во время холодов и падения давления практически не получают газ, поэтому планируется их перевести полностью на сжиженный газ и построить угольные котельные двойного назначения (когенерационное оборудование) для параллельного производства электрической и тепловой энергии.

Это также позволит смягчить последствия, связанные со снижением давления газа, в центральных районах, отметил министр.

Во-вторых, намечено ускорить развитие альтернативной энергетики, поскольку солнечные электростанции во время резкого похолодания показали свою эффективность и вырабатывали электричество до 98% своих мощностей — около 1,1 млн кВт*ч.

По словам министра, проекты по строительству солнечных электростанций могут быть отобраны без тендеров, поскольку процесс торгов и строительства может занять до 5 лет, а в рамках прямого договора этот период можно сократить до 1−2 лет. При этом цены покупки электроэнергии государством будут на уровне последних тендеров, заявил глава Минэнерго.

К проектам по строительству объектов альтернативной энергетики мощностью 2 ГВт могут привлечь энергетические компании из Китая, которые располагают возможностью реализовать проект в короткие сроки.

«Даже если эти станции будут работать на половину своих мощностей, то есть 1 ГВт, пока не выйдут на полную мощность, это позволит использовать электричество в дневное время и дать разгрузиться компрессорным станциям и накопить газ. А затем в вечернее время можно подать газ с высоким давлением», — пояснил Журабек Мирзамахмудов.

В-третьих, предприятия по производству стройматериалов и теплиц, на которые приходится около 8−10% потребления газа, планируется перевести на уголь. Министр отметил, что многие теплицы уже оснащены угольным оборудованием на случай падения давления газа и холодов.

Для этого планируется дополнительно закупить у Кыргызстана и Казахстана по 1 млн тонн угля (всего 2 млн тонн).

В-четвёртых, намечено улучшить работу в направлении энергосбережения, снизить потери при транспортировке газа, электричества и тепла, оборудовать здания госорганов альтернативными источниками энергии, чтобы обеспечивать электро- и теплоснабжение.

Напомним, в понедельник премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов поручил принять программу по утеплению 31 тысячи многоквартирных домов (из имеющихся в стране 40 тысяч) базальтовым покрытием и обеспечению их горячей водой и электричеством из альтернативных источников энергии.

Глава правительства также дал задание Минэнерго пересмотреть вопросы, связанные с импортом газа, электроэнергии, угля и мазута, и провести переговоры с альтернативными партнёрами.