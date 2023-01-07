Технологическое оборудование будущего комплекса для увеличения производственных мощностей Шуртанского газохимического комплекса в Гузарском районе Кашкадарьинской области стоимостью 1,8 млрд долларов может быть перемещено в Каракульский район Бухарской области для интеграции с заводом компании Saneg. Это предусмотрено проектом постановления президента Узбекистана, который может быть принят в закрытом для общественности виде. Копия документа есть у «Газеты.uz».

О проекте расширения мощностей Шуртанского ГХК

Холдинг «Узбекнефтегаз» ещё в 2017 году разработал концепцию по взаимоувязанной реализации инвестиционных проектов «Расширение производственной мощности Шуртанского ГКХ» и «Производство синтетического жидкого топлива на базе очищенного метана Шуртанского ГХК». Они предусматривали в том числе:

организацию глубокой переработки в полимерную продукцию синтетической нафты, получаемой в производстве синтетического жидкого топлива, в объёме 430 тысяч тонн ежегодно;

оптимальное использование существующих инженерных коммуникаций и вспомогательных объектов Шуртанского газохимического комплекса, предусмотрев создание единого нефтехимического кластера с общей инфраструктурой;

сокращение транспортных расходов, связанных с поставкой синтетической нафты на нефтеперерабатывающие заводы страны, за счёт интеграции указанных проектов.

Президент Шавкат Мирзиёев своим постановлением от 11 мая 2017 года одобрил проект по расширению мощности Шуртанского ГКХ. Он предусматривает увеличение проектной мощности производства полиэтилена с 125 тысяч до 405 тысяч тонн в год и организацию нового производства полипропилена мощностью до 100 тысяч тонн в год за счёт глубокой переработки синтетической нафты в объёме 430 тысяч тонн.

Компания Enter Engineering (Сингапур) была определена генподрядчиком. Проект планировалось финансировать за счёт средств специального инвестиционного счёта Шуртанского ГХК на 50 млн долларов США, кредита Фонда реконструкции и развития Узбекистана до 300 млн долларов под государственную гарантию, кредитов иностранных банков на 650 млн долларов под государственную гарантию и рефинансируемых через «Узпромстройбанк».

В декабре 2021 года вслед за запуском завода GTL президент дал старт строительству нового комплекса для увеличения производственных мощностей Шуртанского ГХК в 3 раза. Сообщалось, что новый завод будет производить 280 тысяч тонн полиэтилена и 100 тысяч тонн полипропилена в год за счёт переработки 430 тысяч тонн нафты, производимой на заводе GTL.

Планировалось производство продукции дополнительно на 550 млн долларов. За счёт этих двух новых заводов (UzGTL и Шуртанский ГХК) на территории Шуртанского комплекса будет создан первый крупный газохимический кластер страны, заявил Шавкат Мирзиёев.

Как уточняли «Газете.uz» в Министерстве энергетики, стоимость нового проекта составляет 1,839 млрд долларов, в том числе 629 млн долларов — собственные средства «Узбекнефтегаза», 1,21 млрд долларов — иностранные кредиты. Окупаемость проекта — 8,5 лет, внутренняя норма доходности (IRR) — 11,7%.

Лицензиатами и подрядчиками проекта указаны Chevron Philipps (США), Lummus Technology (США), Novelon Technology (Германия) и Enter Engineering.

На самом деле проект по расширению мощностей Шуртанского ГХК реализуется минимум с начала 2021 года. На конец того года проектные работы были уже завершены на 52%, строительно-монтажные работы — на 2,14%.

В сентябре 2021 года Минэнерго сообщало, что «крупнейшие европейские банки» подписали соглашения на сумму 1,1 млрд евро для финансирования проекта по расширению мощностей Шуртанского ГКХ. Соглашения были подписаны с Deutsche Bank на сумму 500 млн евро, с Landesbank Baden-Wuerttemberg — 300 млн евро и с Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale (Helaba) — также на 300 млн евро.

Председатель правления «Узбекнефтегаза» Мехриддин Абдуллаев выражал благодарность банкам за финансовую поддержку и доверие и отмечал, что это «является значительным подтверждением прогресса Узбекистана и роли „Узбекнефтегаза“ в этом».

«Расширение производственной мощности Шуртанского газохимического комплекса — флагмана газохимической промышленности Узбекистана и ключевого производителя полимеров в регионе — является ещё одним шагом на пути к достижению нашей цели по увеличению объёмов глубокой переработки углеводородного сырья для производства нефтехимической продукции с высокой добавленной стоимостью», — сказал он.





Что теперь может стать с комплексом

Согласно проекту постановления президента, который упоминался выше, Saneg (бывшая Jizzakh Petroleum) предлагает перенести технологическое оборудование нового комплекса Шуртанского ГХК в свободную экономическую зону «Каракуль», чтобы интегрировать его со своим заводом.

СЭЗ «Каракуль» была образована закрытым для общественности постановлением президента от 13 августа на 400 га земли в Каракульском районе. Там планируется построить газохимический комплекс MTO («метанол в олефины») компании Saneg.

Инвестпроект планируется реализовать в 2021—2025 годах, по предварительной оценке он обойдётся в 4 млрд долларов. Подрядчиком выбрана Enter Engineering, оператором строительства комплекса МТО является проектная компания Gas Chemical Complex MTO Central Asia, которая на 100% принадлежит Saneg.

Если сейчас проектом нового комплекса Шуртанского ГХК владеет «Узбекнефтегаз», то после переноса оборудования реализацией строительства займётся совместная компания, которая будет создана при участии Gas Chemical Complex MTO Central Asia и «Узбекнефтегаза». При этом у Saneg будет доля в 60%, а «Узбекнефтегаз» получит 40%, то есть потеряет контроль над проектом. Кроме того, руководителей СП будет определять проектная компания Saneg.

Более того, совместная компания будет закупать всю производимую заводом GTL нафту в рамках долгосрочного контракта. Сейчас «Узбекнефтегаз» почти полностью экспортирует это сырьё по рыночной цене и поставляет часть нафты на внутренний рынок. Хотя изначально планировалось, что производимые на заводе GTL нафта и сжиженный природный газ будут подаваться Шуртанскому ГХК для дальнейшей глубокой переработки и увеличения объёмов производства полимерной продукции.

В течение месяца после создания совместной компании к ней должны перейти все обязательства и права по договорам и соглашениям, подписанным в рамках этого проекта, а также допроектные, проектные, инжинерно-геологические и другие документы.

Инвестор и привлечённые международные консультанты в течение двух месяцев должны разработать формулу для определения стоимости нафты от Uzbekistan GTL.

Для переноса комплекса по расширению мощностей Шуртанского ГХК для свободной экономической зоны намечено выделить ещё 600 га сельскохозяйственных земель (в сумме будет 1000 га).

В СЭЗ «Каракуль» предусмотрены льготы и преференции. В дополнение к этому, проектом постановления президента предлагается освободить налогооблагаемый доход (налоговую базу) организаций-нерезидентов от источников платежей в Узбекистане при реализации проекта и других проектов, реализуемых на территории СЭЗ «Каракуль», если плательщиками являются Saneg, проектная компания, а также привлекаемые подрядные и субподрядные организации.

Подрядным и субподрядным организациям планируется разрешить завозить автомобили категории M (транспорт для перевозки пассажиров) и N (перевозка грузов), независимо от их экологического класса, без экологической сертификации, сертификации товаров и разрешения на их использование, утилизационного сбора.

Комментарии

На запрос «Газеты.uz» в пресс-службе «Узбекнефтегаза» сообщили, что компания продолжает строительно-монтажные работы по проекту расширения мощностей Шуртанского ГХК и не владеет информацией о возможной интеграции с другими проектами.

«У нас нет информации о присоединении к какому-либо проекту, таких поручений не было», — заявили в холдинге.

При этом, согласно спутниковым снимкам в июле 2022 года, на местности, где планируется построить комплекс, можно заметить только несколько контейнеров. В «Узбекнетфегазе» заявили, что на первом этапе провели трубы, строительные работы продолжаются. В компании заявили, что предоставят данные о работах.

Источник: Google Earth.

Редакция также направила вопросы компании Saneg об экономической целесообразности переноса проекта, о том, будет ли оборудование демонтировано и во сколько это обойдётся, а также как изменится стоимость проекта после переноса, но ответы пока не получила.

В газохимическом комплексе МТО сообщили, что не могут комментировать проект документа, который находится под грифом секретно.

«Узбекнефтегаз» и Saneg

Компания Saneg (Sanoat Energetika Guruhi, бывшая Jizzakh Petroleum) была создана в июне 2017 года «Узбекнефтегазом» и Gas Project Development Central Asia (была дочерней структурой Gazprom International через «дочку» Securing Energy for Europe (Sefe), которая была национализирована правительством Германии в декабре, по данным moneyhouse и Northdata, в правлении компании указаны Бахтиёр Фазылов и Роберт Мартин Фьюзер). Согласно проекту, доли участников в уставном фонде были перераспределены с уменьшением доли «Узбекнефтегаза» с 60% до 30% и увеличением доли иностранных учредителей с 40% до 70%.

В июне 2020 года состав учредителей выглядел так: Belvor Holding Limited из Кипра (68%), «Узбекнефтегаз» (30%) и Gas Project Development Central Asia (2%), на начало февраля 2021 года доли между «Узбекнефтегазом» и Belvor Holding были распределены по 49%.

В мае 2021 года «Узбекнефтегаз» принял решение об отчуждении 49% доли в Jizzakh Petroleum и передал её кипрскому офшору Belvor Holding. Компания не сообщала, была ли продана доля, по какой цене и проводился ли конкурс. Кроме того, в конце 2019 года «Узбекнефтегаз» передал право пользования участками недр 196 месторождений нефти и газа (в основном нефти).

Российский «Коммерсантъ» со ссылкой на кипрский реестр сообщал, что Belvor Holding принадлежит Бахтиёру Фазылову, который по сообщениям СМИ (по состоянию на сентябрь 2022 года) является мажоритарным акционером нефтесервисной компании Eriell Group, Enter Engineering (один из крупнейших EPC-подрядчиков в Узбекистане) и Ferkensco (инвестиционная компания, управляющая строительством агрохимических предприятий). Он также владеет миноритарной долей в Sanoat Energetika Guruhi Enera, 99% которой принадлежит Belvor Holdings. Кроме того, он владеет компанией Samarkand Touristic Centre, которая строила туристический комплекс в Самарканде, а также рядом других компаний.