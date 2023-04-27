Динамика добычи газа в Узбекистана изменится в позитивную сторону со второй половины 2023 года. Об этом «Газете.uz» на полях Ташкентского инвестиционного форума заявил министр энергетики Журабек Мирзамахмудов.

Как мы сообщали ранее, за первый квартал года производство газа упало на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на фоне чего в марте страна импортировала газ на 151,2 млн долларов. Глава Минэнерго подтвердил снижение и объяснил это «различными факторами, в том числе техногенными».

«На днях на одном из объектов был техногенный случай, из-за чего суточная добыча упала на 2 млн кубометров», — заявил он.

По его словам, в основном падение производства газа пришлось на структуры «Узбекнефтегаза», поскольку «75−80% месторождений компании уже выработаны».

«Мы сейчас планируем мероприятия, обсуждаем с каждой компанией, как можно повысить добычу. Со второго полугодия эта динамика изменится», — сказал он.

Журабек Мирзамахмудов отметил, что ситуация в газовой сфере находится «под особым контролем» и за счёт предстоящих мер, включая инвестиции в сферу, планируется не только нарастить добычу, но и увеличить производство газа по сравнению с предыдущим годом. При этом он не назвал прогнозируемые объёмы добычи.

Ранее мы подробно рассказывали о том, какие компании работают на нефтегазовых месторождениях Узбекистана. Министр энергетики в ответ на расследование радио «Озодлик» сообщал, что из 294 месторождений 118 (40%) принадлежат «Узбекнефтегазу», а на 176 работают иностранные компании.

По данным на 1 января 2021 года крупнейшие подтверждённые запасы были в ведении «Узбекнетфегаза» — 934,1 млрд кубометров газа (50% текущих запасов). «Лукойл» работал на месторождениях с запасами газа в 413,1 млрд кубометров (22,1%), Uz-Kor Gas Chemical — 109,6 млрд кубометров (5,9%), Surhan Gas Chemical — 106,6 млрд (5,8%), Jizzakh Petroleum (ныне Saneg) — 84,9 млрд кубометров (4,5%). Большая часть добычи также приходилась на «Узбекнефтегаз».