Министр энергетики Узбекистана Алишер Султанов в интервью America Ovozi (VoA) высказался по поводу бережного отношения к энергетическим ресурсам в стране и их эффективного использования.

Глава Минэнерго заявил, что в некоторых районах газопровод, даже если его проложить, не сможет доставить газ, поскольку отсутствует давление.

«Потому что нет давления, хоть и есть объёмы. Это системная проблема с точки зрения экономики, менталитета, мировоззрения», — подчеркнул он.

По его словам, недавно руководитель крупной турецкой компании на встрече с премьер-министром Абдуллой Ариповым заявил, что у Узбекистана имеются большие проблемы с газообеспечением.

«У премьер-министра есть привычка, он тут же попросил его сесть и рассказать об этом. «Как раз здесь сидит ответственный человек» (имеется в виду Алишер Султанов — ред.). Тот указал, что Турция развития страна с развитым производством, промышленностью. Он говорит: «Да, это требует энергоресурсов. У нас 95-миллионное население. Они хорошо живут, никто зимой не остаётся в холоде. Если у нас внутреннее потребление составляет 45 млрд кубометров газа в год, то в Узбекистане с 35-миллионым населением составляет 45 млрд кубометров газа», — привёл слова турецкого предпринимателя министр энергетики.

Алишер Султанов отметил, что текущих объёмов голубого топлива достаточно для обеспечения страны газом: «Наш газ сможет прокормить три Узбекистана».

«Поэтому „энергоэффективность“ должна стать нашим основным лозунгом в ближайшие годы. Самая главная реформа — энергосбережение. Если начнём это объяснять начиная с маленьких детей, прививать это в их головы: „выключать воду во время чистки зубов“, „отключать свет при выходе из комнаты“. Это простые примеры. Внутри этого есть многое, в том числе энергосбережение при производстве, потому что на 90%, хорошо, на 70% предприятиях установлено оборудование, не отвечающее требованиям энергоэффективности. Если мы будем модернизировать, устанавливать новое [оборудование], то сможем до 2−3−4 раз снизить потребление энергоресурсов. Этот процесс начался», — заявил он.

Министр считает большой ошибкой тот факт, что Узбекистан до недавнего времени не использовал возможности возобновляемых источников энергии.

В интервью проекту Alter Ego Алишер Султанов заявлял, что нынешнее состояние энергетической системы страны — это и советское наследие, и бездействие самого Узбекистана в течение последних 30 лет. Кроме того, по его словам, за последние 30−35 лет «Узбекнефтегаз» пытались обанкротить, ежегодно утверждая баланс с падающей добычей газа.

Ранее «Газета.uz» писала, что в 2020 году Узбекистан импортировал газ на 50,4 млн долларов, что в 237 раз больше по сравнению с 2019 годом. Экспорт в стоимостном выражении упал в 4,7 раза.