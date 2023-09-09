Узбекистан и Республика Корея урегулировали выплату долга узбекской стороны в совместном газовом проекте. Об этом сообщается на сайте южнокорейского Министерства экономики и финансов.

Соглашение было достигнуто во время визита вице-премьера Южной Кореи, министра экономики и финансов Чху Гён Хо в Ташкент 7 сентября, где он провёл двустороннюю встречу с вице-премьером Жамшидом Ходжаевым, а затем был принят президентом Шавкатом Мирзиёевым.

moef.go.kr.

Южная Корея и Узбекистан начали реализацию проекта Устюртского газохимического комплекса в 2008 году и создали совместное предприятие Uz-Kor Gas Chemical, которое начало добычу газа в 2016 году.

У компании «Узтрансгаз» (которая покупает газ у иностранных компаний по экспортной цене и реализует его на внутренний рынок по сниженным ценам) накопился долг перед Uz-Kor Gas Chemical на 1 млрд долларов за добытый газ. Платежи не выплачивались с 2017 года, когда была проведена либерализация валютного рынка и официальный курс сума девальвировал к доллару в 2 раза, из-за опасений по поводу большого валютного дефицита.

Шесть лет стороны согласовывали план погашения дебиторской задолженности, однако детали плана не раскрываются из-за соглашения между операторами проекта и кредиторами.

В феврале 2008 года Национальная холдинговая компания «Узбекнефтегаз» и консорциум Kor-Uz Gas Chemical Investment создали на паритетных началах СП Uz-Kor Gas Chemical для строительства Устюртского ГХК на базе месторождения Сургиль в Каракалпакстане. В состав консорциума корейских компаний сейчас входят корейская газовая корпорация Kogas, химическая Lotte Chemical и GSE&R.

ГХК, строительство которого началось в 2012 году, должен был ежегодно перерабатывать 4,5 миллиарда кубометров природного газа и производить до 4 миллиардов кубометров товарного газа, 400 тысяч тонн полиэтилена различной плотности, 100 тысяч тонн полипропилена и около 100 тысяч тонн пиролизного бензина. Генподрядчиками проекта выступили корейские Samsung Engineering, GS Engineering и Hyundai Engineering.

Проект стоимостью 4,16 млрд долларов финансировался за счёт кредитов консорциума зарубежных финансовых институтов в размере 2,5 млрд долларов, собственных средств учредителей СП Uz-Kor Gas Chemical — 1,41 млрд долларов, а также кредита Фонда реконструкции и развития Узбекистана — 100 млн долларов.

Запасы газа на месторождении, где работает Uz-Kor Gas Chemical, оценивались в 109,6 млрд кубометров (третий объём после «Узбекнефтегаза» и российского «Лукойла»).