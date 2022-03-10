Узбекистан на несколько месяцев возобновлял экспорт газа в Россию в 2021 году. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные «Газете.uz» Государственным комитетом по статистике.

Если в 2020 году было поставлено 2402 кубометра газа на 300 долларов, то в 2021 году — уже 627,9 млн кубометров на 76,6 млн долларов. Как уточнили в Госкомстате, поставки осуществлялись только четыре месяца — с июля по октябрь.

В июле 2020 года сообщалось о полной приостановке экспорта газа в Россию и трёхкратном снижении его поставок в Китай из-за влияния пандемии коронавируса.

В январе и феврале 2022 года Узбекистан газ в Россию не экспортировал. В начале года Министерство энергетики сообщало, что не планирует поставлять голубое топливо на российский рынок в текущем году.

В 2018 году Узбекистан поставил российскому «Газпрому» 3,8 миллиарда кубометров газа, а в 2019 году поставки выросли до 4,9 млрд кубометров.

С 2020 года Узбекистан начал закупать у «Газпрома» туркменский газ: в том году было поставлено 0,9 миллиарда кубометров, а за первый квартал 2021 года — 1,5 миллиарда.

В 2021 году Узбекистан увеличил экспорт газа на 49,8% — до 717,3 млн долларов. Большая часть поставок пришлась на Китай.

В 2020 году премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов заявлял о планах прекратить экспорт газа к 2025 году и перейти на его полную переработку внутри страны и выпуск продукции с добавленной стоимостью.