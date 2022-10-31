В пятницу в социальных сетях распространилась аудиозапись с отрывком записи речи главы Администрации президента Узбекистана Сардора Умурзакова со встречи с руководителями министерств и ведомств по поводу отключения теплиц от газоснабжения.

«Газета.uz» писала, что после того, как предприниматели из разных регионов, чьи теплицы были без предупреждения отключены от газа, собрались в центре Ташкента, в ситуацию вмешался президент, после чего газ подключили заново. Всего отключено было 268 теплиц.

«Сейчас самое актуальное время, когда созревает продукция в теплицах. Как можно отключить теплицы от газа? В какое время мы живём?» — заявляет на записи глава АП.

«Глава нашего государства печётся и говорит: „достоинство человека, достоинство человека, достоинство человека“. А где у нас достоинство человека? Где достоинство предпринимателя? Где достоинство вложенных денег? Услышана ли боль какого-либо владельца теплицы? Найдено ли решение проблемы какого-либо предпринимателя? Только [говорят]: „иди туда, иди сюда“», — заявил он.

Владельцы теплиц, прибывшие из регионов, жаловались, что газоснабжающие предприятия отключили их от топлива без предупреждения, хотя некоторые из них внесли предоплату. Он заявил, что отключение газа вызвало «настоящие, справедливые претензии».

Руководитель АП расценил действия чиновников, отключивших подачу газа теплицам, как «угрозу национальной безопасности», отметив, что за счёт этого было сэкономлено всего 1,5% газа, при этом экспорт и рабочие места «были убиты».

Сардор Умурзаков подчеркнул, что вопрос экспорта является очень актуальным, ответив важность «каждого доллара, каждого цента, каждого килограмма продукции».

«Ещё говорят, что предприниматель плохой, тепличник плохой. А кто тогда хороший? Сотрудник [предприятия газоснабжения], который применил силу? Мы решили принести в жертву самый слабый слой [- предпринимателей], который не способен дать отпор. Хорошо, вы сэкономили 1,5% газа. Но за счёт этого вы „убили“ экспорт, „убили“ рабочие места, обанкротили [предпринимателей], которые взяли кредит и теперь не смогут расплатиться. Что они теперь будут делать? Кто ответит за это? Я не зря сейчас вызвал руководителей Службы государственной безопасности (СГБ). Это сейчас угрожает национальной безопасности, или неправильно? Кто завтра восстановит экспорт государству? Кто восстановит доход предпринимателя, кто вернёт их кредит?» — сказал он.

На встрече отмечалось, что в основном от подачи газа пострадали предприниматели из Бухарской области, а также Навоийской, Самаркандской и Ташкентской областей. Сардор Умурзаков поручил начальнику Контрольной инспекции Администрации президента Саидлазизу Саидкаримову (назначен на эту должность в августе после прихода Умурзакова), первому заместителю Счётной палаты Баходиру Турабову и генеральному прокурору Нигматилле Юлдашеву изучить действия начальников четырёх областных управлений предприятия «Худудгазтаъминот».

«На основе чего они [приняли решение об отключении газа], проверьте их деятельность. Если есть хоть малейший признак преступления, привлечёте их к уголовной ответственности, не спрашивая. В рамках закона. Вы написали: предупреждение, выговор… Какой выговор? Какое предупреждение? Просто так никто не должен отделаться. Если они дадут показания [против] своего руководителя, привлечёте [к ответственности] и руководителя. Неважно, кто это: председатель или заместитель», — предупредил глава администрации.

По его словам, только в теплицах указанных областей постоянным источником дохода было обеспечено около 10 тысяч жителей, а с учётом их семей речь идёт о 50 тысячах человек.

«50 тысяч людей недовольны. 50 тысяч людей упадут до уровня бедности. 50 тысяч людей завтра выйдут на улицу…», — сказал он.

Глава АП отметил, что настоящие хищения и потери газа происходят на газовых заправках.

«Пришло время поднять всё это и привлечь их до уголовной ответственности. Все они должны ответить перед законом. До каких пор они будут воровать газ?» — заявил Сардор Умурзаков.

Он продолжил, что «благодаря людям, которые работают честно, [зарабатывают] трудом и потом, идут на риск, берут кредит, привозят оборудование, создают теплицы, производят продукцию, „кипит котел“ у 10 тысяч человек. Сейчас речь идёт о тех, кто приостановил деятельность. Но сколько ещё не приостановивших деятельность? И теперь они тоже должны страдать, остаться без хлеба, спуститься в бедность».

Глава Администрации президента поручил изучить все газовые заправки, «независимо от того, кому они принадлежат», и «заставить восстановить каждый тийин с украденного газа».

После этого другой голос на записи доложил о восстановлении на тот момент газоснабжения 48 теплиц и продолжении этой работы.

«Сегодня напишите мне гарантийное письмо, под которым укажите название каждой теплицы. Даже если одна [теплица] останется [не подключённой к газу], на меня не обижайтесь», — обратился к нему Умурзаков.