Нестабильная ситуация на внешних рынках из-за пандемии коронавируса сказалась на экспорте природного газа из Узбекистана. Об этом говорилось на совещании под председательством президента в четверг, сообщил телеканал «Узбекистан 24».

Шавкат Мирзиёев в режиме видеоконференцсвязи ознакомился с новыми проектами в нефтегазовой и химической промышленности, электротехнической и фармацевтической отраслях.

В настоящее время экспорт добываемого в Узбекистане природного газа в Китай сократился в 3 раза, а в Россию полностью прекратился, отмечалось на совещании.

«В этой связи наше государство идет по пути глубокой переработки и монетизации природного газа и всех сырьевых ресурсов в целом. Принимаются меры для повышения экономической эффективности путем производства импортозамещающей и экспортоориентированной готовой продукции», — отмечается в телесюжете.

В начале марта председатель правления «Узтрансгаза» Улугбек Сайидов в интервью «Газете.uz» сообщал, что в связи с объявлением карантина из-за коронавируса Китай временно сократил прием природного газа, в том числе узбекского.

По его словам, «Узтрансгаз» поставляет на внутренний рынок около 40 млрд кубометров газа. Кроме того, осуществлялась транспортировка газа из Туркменистана в Россию через Казахстан в объеме примерно 6 млрд кубометров. Через СП Asia Trans Gas (между китайской TAPLINE CNPC и «Узбекнефтегазом»), которое управляет газотранспортной системой Туркменистан-Узбекистан-Казахстан-Китай, транспортируется около 35−38 млрд кубометров газа.

В рамках заключенных контрактов на поставку газа в 2020 году в Китай планировалось экспортировать около 2−6 млрд кубометров газа, в Кыргызстан — около 60 млн кубометров, в Таджикистан — 200 млн кубометров.

Ранее премьер-министр Абдулла Арипов заявлял, что к 2025 году будут приняты меры по прекращению экспорта природного газа и его полной переработки внутри страны, а также расширению производства продукции с добавленной стоимостью.