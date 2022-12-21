Статистические данные Узбекистана по поставкам газа в Китай оказались в несколько раз ниже, чем у китайской стороны.

По данным Государственного комитета по статистике, Узбекистан за 11 месяцев экспортировал газ на 910,8 млн долларов, в том числе в ноябре — на 39,6 млн долларов. Сегодня страна поставляет газ только в КНР.

Однако, следует из статистических данных Китая, сумма поставок газа Узбекистаном с начала года составила 1,03 млрд долларов (на 13% больше данных узбекской стороны), а в ноябре — 114,2 млн долларов (разница почти в 3 раза).

«Газета.uz» ранее сообщала о различиях в статистических данных по газу. В частности, если в октябре Узбекистан, по данным Госкомстата, экспортировал газ всего на 91 млн долларов, то китайская сторона сообщала об импорте узбекского газа на 148,5 млн долларов.

В Госкомстате сообщили, что формируют статистические показатели внешней торговли, в том числе показатели экспорта, на основании Положения о методологии сбора и обработки данных государственной и таможенной внешнеторговой статистики (от 20 сентября 2007 года).

Согласно пункту 5 этого положения, Государственный таможенный комитет ежемесячно до 7 числа после отчётного месяца представляет оперативные, ежегодно, до 15 января года, следующего за отчётным годом — уточнённые сведения в Госкомстат по базе данных внешней торговли товарами с учётом нормативных актов по таможенной статистике внешней торговли Республики Узбекистан.

Кроме того, в положении от 10 февраля 2020 года указаны причины для переоформления грузовой таможенной декларации. В частности, объём и стоимость экспорта и импорта товаров, в том числе статистическая стоимость, могут измениться в результате уточнения грузовой таможенной декларации в сроки, установленные Таможенным кодексом, в случаях, предусмотренных этим положением.

С учётом этого в ежемесячную информацию Госкомстат включаются слова «Предварительно» или «Оперативно». Статистические данные, формируемые Госкомстатом, официально признаются престижными международными финансово-экономическими организациями, в частности, Всемирным банком, Международным валютным фондом, Азиатским банком развития и другими, говорится в сообщении.

«В январе-ноябре стоимость экспорта природного газа, оформленного по таможенным декларациям на государственных таможенных постах, составила 910,9 млн долларов. Эти данные предоставлены в Госкомстат в качестве ведомственной информации», — отметили в комитете.

На фоне отключения электричества из-за нехватки газа на тепловых электростанциях заместитель министра энергетики Шерзод Ходжаев 16 ноября заявил, что Узбекистан практически полностью приостановил экспорт газа и электричества для удовлетворения внутренних нужд.

«Что касается цифр: если по дневным прогнозным показателям планировалось экспортировать 10 млн кубометров газа, то текущий экспорт не достигает и 1 млн кубометров», — сказал тогда замминистра.

Узбекистан в ноябре также импортировал газ на 28,5 млн долларов и электричество на 16,5 млн долларов, свидетельствуют данные Госкомстата.