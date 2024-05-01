Министерство занятости и сокращения бедности опубликовало список из 10 крупнейших компаний-работодателей Узбекистана, где суммарно трудятся свыше 236 тысяч работников.

По состоянию на 29 апреля в список компаний с наибольшим числом работников входят:

  1. Навоийский горно-металлургический комбинат — 48 308;
  2. Алмалыкский горно-металлургический комбинат — 36 629;
  3. «Темирйулинфратузилма» (занимается железнодорожной инфраструктурой) — 34 816;
  4. «Региональные электрические сети» — 20 873;
  5. Совместное узбекско-американское предприятие Romstar (владеет текстильными предприятиями) — 18 800;
  6. «Узбектелеком» — 17 641;
  7. UzAuto Motors — 16 628;
  8. «Худудгазтаъминот» — 16 309;
  9. «Узбекнефтегаз» — 13 926;
  10. Anglesey food (владеет сетью супермаркетов Korzinka.uz) — 12 726.