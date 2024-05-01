Министерство занятости и сокращения бедности опубликовало список из 10 крупнейших компаний-работодателей Узбекистана, где суммарно трудятся свыше 236 тысяч работников.
По состоянию на 29 апреля в список компаний с наибольшим числом работников входят:
- Навоийский горно-металлургический комбинат — 48 308;
- Алмалыкский горно-металлургический комбинат — 36 629;
- «Темирйулинфратузилма» (занимается железнодорожной инфраструктурой) — 34 816;
- «Региональные электрические сети» — 20 873;
- Совместное узбекско-американское предприятие Romstar (владеет текстильными предприятиями) — 18 800;
- «Узбектелеком» — 17 641;
- UzAuto Motors — 16 628;
- «Худудгазтаъминот» — 16 309;
- «Узбекнефтегаз» — 13 926;
- Anglesey food (владеет сетью супермаркетов Korzinka.uz) — 12 726.