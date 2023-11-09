Центральный банк Узбекистана выступил с разъяснением проекта поправок в процедуру валютного контроля, который был опубликован для общественного обсуждения и вызвал вопросы у участников рынка.

Напомним, регулятор предлагает изменить условия покупки иностранной валюты юридическими лицами, нерезидентами и иностранными инвесторами. В частности, может быть расширен список документов, необходимых при подаче заявки на покупку валюты, от нерезидентов могут начать требовать подтверждения законности происхождения средств в нацвалюте и другое.

«Газета.uz» поговорила на эту тему с экспертом и импортёром, после чего получила комментарии Центробанка.

Эксперт

Финансист Отабек Бакиров в беседе с «Газетой.uz» заявил, что если Центральный банк считает, что предлагаемые изменения важны и нужны, то их нужно включить не в положение о валютных операциях, а в правила внутреннего контроля для банков по противодействию легализации преступных доходов.

«Ранее ЦБ в основном обосновывал изменения с валютными рисками комплаенс-контролем. Первое моё требование — это должно быть отражено в правилах внутреннего контроля по легализации, которые разработаны Центральным банком, прокуратурой и Налоговым комитетом, а лучше в самом законе о противодействии легализации доходов. Я предполагаю, что Центробанк мог выбрать лёгкий путь и этого не делать, потому что тогда требуется согласовать эти изменения с прокуратурой и налоговой. Поэтому изменения предлагается внести в положение, которое разработано ими самими», — высказал мнение Отабек Бакиров.

Эксперт считает, что поправки предполагают возврат заявки на конвертацию при наличии у банка сомнений касательно операции.

«Скажем, что клиент подаёт заявку на покупку валюты, но у банка есть сомнения касательно его импортного контракта. Согласно предлагаемым поправкам ЦБ, банк должен будет вернуть заявку. А если эти поправки будут введены в правила по противодействию легализации преступных доходов, то банк не может вернуть заявку. Банк одобряет операцию, но отмечает её как подозрительную и сообщает об этом Департаменту [по борьбе с экономическими преступлениями] при Генеральной прокуратуре. Здесь очень большая разница», — заявил финансист.

«Например, клиент через конвертацию покупает оборудование у компании в Кипре и Италии, но из операции видно, что оборудование на самом деле для какой-то аффилированной компании в России. В этом случае банк всё равно должен одобрять покупку валюты, но должен определять операцию подозрительной и сообщать Генеральной прокуратуре. А дальше прокуратура должна идти и спрашивать у клиента цели покупки», — считает Отабек Бакиров.

По его словам, сейчас банки и так требуют обосновывающие документы, включая договоры, сделки, инвойсы, график платежей по кредиту и другие сведения для «подстраховки».

Что касается одобрения заявки в головных офисах банков, то, как отмечает финансист, около 90% заявок сейчас и так одобряются в Ташкенте. Кроме того, банкам, у которых до конца не налажена возможность отправки заявки дистанционно, необходимо будет наладить эту услугу.

Импортёр

Руководитель местной фармацевтической компании, которая занимается импортом лекарств, на условиях анонимности сообщил, что с момента либерализации валютного рынка в 2017 году до недавнего времени ни разу не сталкивался с отказом при подаче заявки на конвертацию валюты.

Он опасается, что после внесения новых поправок банки могут чаще начать отказывать в конвертации по различным причинам на фоне снижения притока валюты в Узбекистан, роста торгового дефицита (импорт значительно превышает экспорт) и девальвации сума, чтобы «искусственно снизить спрос на иностранную валюту».

«Отката назад не будет»

В Центральном банке Узбекистана на запрос «Газеты.uz» заявили, что поправки в правила означают «не ограничение или ужесточение валютных операций, а уточнение существующих норм, упрощение процесса проведения отдельных операций, обобщение разрозненных норм и создание дополнительных удобств».

Поправки, по словам представителей ЦБ, направлены на то, чтобы:

гармонизовать нормы и требования, установленные в правилах, с учётом новых принятых нормативных правовых документов;

чётко определить документы, которые должны быть представлены в обслуживающие банки хозсубъектами при покупке иностранной валюты для исключения разного толкования норм, установленных в правилах. Сейчас на практике разные банки требуют разное число документов, отметил регулятор;

для упрощения процесса рассмотрения заявок, подаваемых на покупку иностранной валюты (избежать лишней траты времени и ресурсов), функции рассмотрения заявок на начальном этапе передаются из головного офиса в филиал банка;

для создания дополнительных удобств для физических лиц-нерезидентов внедрить механизм приёма их наличной иностранной валюты в кассу банка на основании других документов, подтверждающих их законное нахождение на территории республики;

выделить в отдельный пункт нормы, связанные с выдачей наличной иностранной валюты клиентам через кассы банков, указанные в различных пунктах правил, чтобы клиентам было понятнее.

Регулятор в проекте документа поясняет решение о предварительной проверке заявки в филиале банка. По данным ЦБ, анализ показывает, что даже в тех случаях, когда заявки юрлиц на покупку иностранной валюты содержат различные незначительные недостатки (технические ошибки, очевидные ошибки, такие как предоставление неправильного контракта, неправильное написание названия валюты), эти заявки направляются в структурное подразделение головного банка на рассмотрение, а затем заместитель председателя банка отклоняет заявку.

Такая ситуация, в свою очередь, требует лишней траты времени и ресурсов, доставляя неудобства хозсубъектам, отмечает ЦБ. По этой причине внедряется предварительный этап проверки в филиалах банков и механизма возврата заявки при наличии недостатков для их устранения.

Кроме того, структурное подразделение банка не будет одобрять заявки, поскольку это делает и заместитель председателя банка.

Заместитель председателя Центрального банка Бобир Абубакиров на встрече с журналистами «Газеты.uz» и Spot в четверг заявил, что «отката назад не будет». «В документе речь шла о технических изменениях с целью облегчения процедуры и предотвращения лишней волокиты для клиентов банков. Поправки не предусматривают какие-либо ограничения», — заявил он.

По словам Бобира Абубакирова, документ носит статус проекта и опубликован для общественного обсуждения. Он попросил пользователей оставлять замечания и предложения, которые будут учтены при рассмотрении документа.