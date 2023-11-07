Центральный банк Узбекистана опубликовал для обсуждения проект изменений и дополнений в Правила осуществления валютных операций в Узбекистане.

Поправками предлагается усилить контроль над покупкой иностранной валюты со стороны хозяйствующих субъектов. При подаче заявки на приобретение валюты может быть расширен список дополнительных обосновывающих документов, которые требуется приложить. В частности:

контракт (договор, сделка, инвойс), заключённый для проведения валютной операции;

при обслуживании лизингов и кредитов в иностранной валюте — график возврата основной суммы и процентных платежей;

при репатриации прибыли, дивидендов и других доходов иностранных инвесторов — документ о распределении прибыли, выплате дивидендов, заключение аудиторской фирмы или налогового органа, а также подтверждение налогового органа о выплате налога на доход.

В некоторых случаях банк также сможет потребовать документы, обосновывающие законность происхождения средств в национальной валюте. В частности, если нерезиденты переводят денежные средства на свои счета за рубежом или на созданные ими иностранные предприятия.

Заявка клиента, согласно проекту, не требуется при конвертации сумовых средств на валюту, когда банки безакцептно списывают со счета клиента средства для взыскания просроченной задолженности по валютным кредитам (лизингу), полученным от банков Узбекистана.

Заявки на покупку иностранной валюты, как ожидается, в тот же день будут направляться в филиал банка для предварительной проверки. В текущей редакции правил говорится, что заявку рассматривает отдельное структурное подразделение банка.

Согласно проекту, если при предварительной проверке выяснится, что заявка оформлена несоответствующим образом или отсутствуют обосновывающие документы, то филиал банка вернёт заявку клиенту для устранения недостатков. При отсутствии ошибок заявка направляется на рассмотрение в структурное подразделение головного банка.

Иными словами, если сейчас заявки на покупку валюты одобряются в филиалах банков, то в случае внесения поправок финальное решение будет принимать головной банк.

Валютообменные операции с нерезидентами-физлицами предлагается проводить при наличии доказательства легального происхождения средств. Исключение — покупка банками валюты, ввезённой в объёме, не требующего декларирования. Сейчас эта сумма составляет в эквиваленте 70 млн сумов (с 6 декабря — 100 млн сумов).

Кроме того, предлагается отменить исключения из требования о предъявлении документов — таможенной декларации или выписки со счёта о переводе — при проведении ряда банковских операций нерезидентами. В то же время для отдельных расчётов (оказание банковских услуг, внесение уставного капитала на счёт юрлица, благотворительность) можно использовать и другие документы, пишет Spot.

Обсуждение проекта продлится до 19 ноября.

Напомним, в середине сентября Центральный банк планировал ввести некоторые ограничения по валютным операциям для банков и бизнеса Узбекистана, но после общественного резонанса решение было отменено. Глава ЦБ Мамаризо Нурмуратов отметил, что документ был решением Комитета по банковскому надзору ЦБ, где банкам предписывалось принять меры по контролю клиентов и снизить санкционные риски. По его словам, зарубежные банки не одобряли платежи из-за недостаточной проверки клиентов в Узбекистане.

Он также выразил опасение, что через вторичные счета в банках может незаконно выводиться валюта в рамках импортных товаров.