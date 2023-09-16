Центральный банк Узбекистана в субботу прокомментировал решение ввести ограничения на валютные операции для коммерческих банков и бизнеса, которое было отменено.

В сообщении регулятора говорится, что 15 сентября Комитет по банковскому надзору ЦБ принял решение, предусматривающее «обеспечение прозрачности валютных операций» в соответствии с законодательством и совершенствование их мониторинга.

В ЦБ заявили, что иностранные банки-партнёры начали часто направлять требования касательно усиления работы по надлежащей проверке клиентов (KYC — «знай своего клиента») при проведении валютных платежей. Они также сообщали о приостановлении трансграничных переводов клиентов третьих банков.

Заместитель председателя Центробанка Бехзод Хамраев на пресс-конференции в субботу отметил, что зарубежные банки не верили в то, что местный банк тщательно проверил клиента в рамках требований санкционного комплаенса. Поэтому платежи предпринимателей «зависали» и не поступали на счета партнёров за границей.

Для правильного учёта валютных операций и мониторинга было принято решение о том, что валютные операции бизнеса, связанные с приобретением иностранной валюты, должны проводиться через банки, в которых открыт основной счёт, подтвердили в Центробанке.

Сейчас аналогичная практика действует при проведении валютных операций, связанных с движением капитала (№2536, 17 декабря 2013 года).

Кроме того, пятничным решением предписывалось соблюдение требований Правил осуществления валютных операций (№3281, 31 августа 2020 года), согласно которым иностранная валюта продаётся хозсубъектам на основе заключения структурных подразделений (экспертных групп) банков.

«Решение Комитета по банковскому надзору не предусматривало введение ограничений на операции хозяйствующих субъектов, предусматривающие покупку иностранной валюты, а также проведение других валютных операций. Кроме того, решение было принято ввиду ограниченности банков, обслуживающих вторичные счета, проводить надлежащую проверку операций на предмет соответствия требования санкционного комплаенса», — говорится в заявлении.

Санкционный комплаенс — система внутренних норм и правил банка, которая нужна, чтобы снизить риск нарушения санкционных ограничений.

«С учётом предложений и замечаний» предпринимателей, а также СМИ Центробанк принял решение отменить требования касательно необходимости проведения валютных операций бизнеса через банки, в которых открыт основной счет.

При этом банкам предписано исполнять требования комплаенс-контроля при обслуживании вторичных счетов клиентов надлежащим образом. Замглавы Центробанка Бехзод Хамраев отметил, что сегодня в законодательство имеется такое требование — банки должны проверять и знать своих клиентов.

«Но банки полноценно не могут проверить и, честно говоря, не проверяют вторичные и третьи счета клиентов. Мы знаем факты, что они не проверяют. Причина — основной счёт клиента в другом банке, его деятельность проходит там. Мы хотели, чтобы всё было через основной счёт, но теперь [решение] отменяется. Однако банкам будет предписано проверять вторичные и третьи счета, но такого мониторинга будет недостаточно», — сказал он.

По его словам, предписание не предусматривало, что бизнесу будет ограничено открытие вторичных счетов. «У нас могут открывать сколько угодно счетов. Оказание конкретной услуги клиенту — это договорные отношения. Мы говорим не предпринимателю, а банку, чтобы он указывал в договоре, что не может выполнить эту [валютную] операцию [со вторичного счета]. Если хочет, он может делать это через основной счёт», — заявил Бехзод Хамраев.

Глава ЦБ Мамаризо Нурмуратов сообщил, что предписания в основном относились к 7 банкам (из 32), в том числе 5 государственных банков.

Что касается конвертации, то с февраля 2021 года бизнесу облегчили этот процесс и разрешили конвертировать валюту через вторичный и другие счета в банках. Однако с учётом усиления требований санкционного комплаенса пришлось принять решение о конвертации только через основной счёт, сказал он.

Мамаризо Нурмуратов также отметил, что «решение, которое не приняло общество, — это неверное решение». Он уточнил, что дискуссии касательно новых требований «слишком углубились», а некоторые блогеры «вспомнили старые документы». Глава ЦБ подчеркнул, что «никакой речи о сворачивании либерализации быть не может».

На вопрос о том, почему решение не было опубликовано для обсуждения, руководитель регулятора ответил, что решение о том, чтобы банки приняли меры по контролю и снизили риски, принадлежало комитету ЦБ. Оно не является нормативно-правовым актом (к ним относятся законы, указы, постановления президента или Кабинета министров и другие), которые ЦБ обычно выставляет на общественное обсуждение перед принятием.

Мамаризо Нурмуратов признал, что Центробанк не смог правильно донести суть решения, из-за чего появились различные негативные толкования.