Центральный банк Узбекистана с 18 сентября ужесточает требования по валютным операциям для коммерческих банков. Решение принято на заседании Комитета по банковскому надзору ЦБ 15 сентября, а потом — руководством регулятора. Информацию «Газете.uz» подтвердили несколько независимых источников в банковской сфере.

В частности, операции, связанные с покупкой иностранной валюты, и валютные операции хозяйственных субъектов теперь должны проводиться только через банки, где открыт основной счет.

Кроме того, банкам поручено установить строгий контроль за операциями по продаже иностранной валюты предпринимателям. Валюта будет продаваться на основании заключений структурных подразделений банков — экспертных групп под руководством заместителей председателей банков.

Банкам также запрещается переводить средства в национальной валюте с основных счетов клиентов на их вторичные счета в других банках для конвертации валюты.

Им также поручено принять меры по закрытию вторичных специальных валютных счетов хозяйствующих субъектов-клиентов, открытых в других банках. Другими словами, клиенты должны закрыть свои специальные счета в других банках, и иметь только один счёт, то есть проводить конвертацию только через один банк.

Для конвертации используются специальные валютные счета, чтобы вести бухгалтерский учёт и движение купленной валюты внутри страны. Конвертированная валюта со спецсчёта может направляться для оплаты импорта по контракту или другие цели, на которые они были сконвертированы. Свободная валюта по экспорту или другие поступления (устав, займ) поступают на текущие валютные счета.

Кроме того, операции по удовлетворённым заявкам разрешается завершить в течение семи рабочих дней с момента покупки валюты. На текущий момент эта процедура занимает около одного дня.

Как пояснили источники, речь, вероятно, идёт об обязательстве клиента использовать купленную иностранную валюту в течение семи дней с момента зачисления средств на специальный валютный счёт (такие пункты уже есть в договорах некоторых банков).

Руководители всех коммерческих банков предупреждены, что в случае несоблюдения данных требований будут установлены ограничения на валютные операции, а также ограничения на участие банков в торгах на Республиканской валютной бирже.

«Газета.uz» направила запрос в Центральный банк для получения разъяснения новых требований.

Напомним, с начала года национальная валюта обесценилась на 8% (за весь 2022 год — менее 4%) — с 11246 до 12154 сумов. 10 августа доллар укрепился сразу на 400 сумов на фоне снижения денежных переводов и валютных поступлений от экспорта. Золотовалютные резервы с начала года сократились на 3 млрд долларов.